Ломаченко в будущем может провести бой против украинского боксера

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Александр Красюк и Денис Беринчик
Александр Красюк и Денис Беринчик / facebook.com/K2Ukraine

Промоутер компании K2 Promotions Ukraine Александр Красюк рассказал, как украинский боксер Денис Беринчик будет выводиться на бой за звание чемпиона мира в легком весе.

Чемпион WBO International в легком весе Денис Беринчик проведет следующий бой 20 апреля в Киеве. Его соперником станет опытный японец Нихито Аракава. Поединок с японцем будет еще одним шагом Беринчика к чемпионскому бою.

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Что ожидает Беринчика дальше? Если он выступит успешно, пройдет соперника, то переместится ближе к вершине рейтинга. Если еще одну защиту проведет против рейтингового боксера из топ-15, то мы будем выходить на позицию обязательного претендента. Также будем завоевывать право сразиться с чемпионом.

Каждый боксер, который работает с нами, получит свой шанс стать чемпионом мира. Воспользуется ли он им – зависит от него. Но этот шанс мы обязательно предоставим. Если Беринчик станет претендентом на пояс Василия Ломаченко, то это его будет мотивировать. Конечная цель любого спортсмена – стать чемпионом мира. Ради этой цели боксер проводит большую часть своей жизни в тренировочном зале,
– сказал Красюк.

На данный момент свой последний бой Ломаченко провел 12-го апреля и жестко нокаутировал британца Энтони Кроллу. Следующий поединок Ломаченко состоится не раньше сентября 2019 года. В бою против Кроллы украинец травмировал руку. Сначала было подозрение на перелом. Но впоследствии оказалось, что это лишь вывих.

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Теги: Спорт Бокс Василий Ломаченко Денис Беринчик
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