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Ломаченко в топ-5 лучших боксеров: будущий соперник украинца

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Теофимо Лопес / twitter.com/teofimolopez

Чемпион мира по версии IBF Теофимо Лопес рассказал, кого считает лучшими боксерами мира. В его рейтинге есть его следующий соперник украинец Василий Ломаченко.

Лопес назвал свой топ-5 лучших боксеров мира независимо от весовой категории.

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По словам Теофимо Лопеса, в рейтинг лучших боксеров входят Теренс Кроуфорд, Сауль Альварес, Иноуэ Наоя, Тайсон Фьюри и Василий Ломаченко.

Недавно в комментарии промоутерской компании Top Rank, которая организует бой Лопеса с Ломаченко, американец заявил, что хочет "надрать задницу" Василию.

Боксеры должны были встретиться 30 мая в Нью-Йорке. Но на пути проведению поединка стала пандемия коронавируса. Пока бой официально не перенесли. Лопес предположил, что бой с Ломаченко состоится осенью или зимой.

Что интересно, недавно Лопес обвинил Ломаченко в срыве их поединка. Украинец из-за неопределенности судьбы поединка вернулся в Украину, где поддерживает форму.

Добавим, что американец Дэвид Хейни бросил вызов Ломаченко, украинец принял и готов к поединку. Боксеры на карантине столкнулись в виртуальной перепалке и договорились о бое. Промоутер американца готов все организовать.

Достижения Василия Ломаченко

  • На летних Олимпийских играх в Пекине в 2008 году стал первым, победившим в финале представителя Франции со счетом 9:1. Международная боксерская ассоциация АІВА признала Ломаченко самым техничным боксером Олимпиады-2008 и вручила ему Кубок Вэла Баркера.
  • На Олимпиаде-2012, которая проходила в Лондоне снова стал чемпионом. В финале победил Хан Сун Чула с Южной Кореи.
  • В течение 2012-2013 годов был в составе боксерской команды "Украинские атаманы", выступавшей в любительской лиге World Series of Boxing. В составе команды Василий Ломаченко не испытал ни одного поражения.
  • Во втором бою профессиональной карьеры Василий Ломаченко стремился установить рекорд, завоевав звание чемпиона мира, однако помешала единственное поражение, которое потерпел титулованный боксер. В 2014 году на ринге украинец сошелся с Орландо Салидо (Мексика). Соперник вел "грязный" бой, нанося удары по печени и почках. За весь поединок Салидо нанес около 40 ударов ниже пояса, однако рефери никак не обращал на это внимания. По результатам украинец таки проиграл.
  • Чемпион мира в легком весе по версии WBA/WBO.

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Теги: Бокс Спорт
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