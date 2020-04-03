Ломаченко в топ-5 лучших боксеров: будущий соперник украинца

Чемпион мира по версии IBF Теофимо Лопес рассказал, кого считает лучшими боксерами мира. В его рейтинге есть его следующий соперник украинец Василий Ломаченко.

Лопес назвал свой топ-5 лучших боксеров мира независимо от весовой категории.

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По словам Теофимо Лопеса, в рейтинг лучших боксеров входят Теренс Кроуфорд, Сауль Альварес, Иноуэ Наоя, Тайсон Фьюри и Василий Ломаченко.

Недавно в комментарии промоутерской компании Top Rank, которая организует бой Лопеса с Ломаченко, американец заявил, что хочет "надрать задницу" Василию.

Боксеры должны были встретиться 30 мая в Нью-Йорке. Но на пути проведению поединка стала пандемия коронавируса. Пока бой официально не перенесли. Лопес предположил, что бой с Ломаченко состоится осенью или зимой.

Что интересно, недавно Лопес обвинил Ломаченко в срыве их поединка. Украинец из-за неопределенности судьбы поединка вернулся в Украину, где поддерживает форму.

Добавим, что американец Дэвид Хейни бросил вызов Ломаченко, украинец принял и готов к поединку. Боксеры на карантине столкнулись в виртуальной перепалке и договорились о бое. Промоутер американца готов все организовать.

Достижения Василия Ломаченко

На летних Олимпийских играх в Пекине в 2008 году стал первым, победившим в финале представителя Франции со счетом 9:1. Международная боксерская ассоциация АІВА признала Ломаченко самым техничным боксером Олимпиады-2008 и вручила ему Кубок Вэла Баркера.

На Олимпиаде-2012, которая проходила в Лондоне снова стал чемпионом. В финале победил Хан Сун Чула с Южной Кореи.

В течение 2012-2013 годов был в составе боксерской команды "Украинские атаманы", выступавшей в любительской лиге World Series of Boxing. В составе команды Василий Ломаченко не испытал ни одного поражения.

Во втором бою профессиональной карьеры Василий Ломаченко стремился установить рекорд, завоевав звание чемпиона мира, однако помешала единственное поражение, которое потерпел титулованный боксер. В 2014 году на ринге украинец сошелся с Орландо Салидо (Мексика). Соперник вел "грязный" бой, нанося удары по печени и почках. За весь поединок Салидо нанес около 40 ударов ниже пояса, однако рефери никак не обращал на это внимания. По результатам украинец таки проиграл.

Чемпион мира в легком весе по версии WBA/WBO.

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