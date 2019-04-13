Ломаченко сломал руку во время нокаута Кроллы

Украинский боксер Василий Ломаченко мог сломать руку в моменте, когда отправил британца Энтони Кроллу в нокаут.

Об этом со ссылкой на слова самого Ломаченко заявила журналистка Top Rank Кристина Пончер. Именно она брала интервью у украинца после того, как он победил Кроллу нокаутом в четвертом раунде.

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"Ломаченко убежден, что его правая рука поломана. Это произошло во время нокаута", – написала Кристина Пончер.

Loma believes his right hand is broken. Told me it happened on the knockout punch #LomaCrolla — Crystina Poncher (@CrystinaPoncher) 13 квітня 2019 р.

Впоследствии сам Ломаченко подтвердил эту информацию. В субботу, 13 апреля, боксер пройдет обследование, чтобы установить тяжесть повреждения.

Стоит отметить, что сразу после боя Ломаченко поблагодарил врачей, которые помогли ему с плечом. Так как во время боя против Хорхе Линареса украинец травмировался. Несмотря на это, он сумел выиграть. А уже после этого был вынужден делать операцию. Из-за чего надолго выбыл из тренировочного процесса.