Ломаченко сломал руку во время нокаута Кроллы

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Ломаченко нокаутировал Кроллу
Ломаченко нокаутировал Кроллу / Getty Images

Украинский боксер Василий Ломаченко мог сломать руку в моменте, когда отправил британца Энтони Кроллу в нокаут.

Об этом со ссылкой на слова самого Ломаченко заявила журналистка Top Rank Кристина Пончер. Именно она брала интервью у украинца после того, как он победил Кроллу нокаутом в четвертом раунде.

Стоит увидеть: Василий Ломаченко – Энтони Кролла: видео боя

"Ломаченко убежден, что его правая рука поломана. Это произошло во время нокаута", – написала Кристина Пончер.

Впоследствии сам Ломаченко подтвердил эту информацию. В субботу, 13 апреля, боксер пройдет обследование, чтобы установить тяжесть повреждения.

Стоит отметить, что сразу после боя Ломаченко поблагодарил врачей, которые помогли ему с плечом. Так как во время боя против Хорхе Линареса украинец травмировался. Несмотря на это, он сумел выиграть. А уже после этого был вынужден делать операцию. Из-за чего надолго выбыл из тренировочного процесса.

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Василий Ломаченко – Энтони Кролла: видео боя
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Теги: Ломаченко – Кролла Василий Ломаченко Спорт Бокс Новости Спорта
Источник: 24 Канал
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