Ломаченко возглавил впечатляющий рейтинг по продолжительности чемпионства в боксе

Действующий чемпион мира в легком весе Василий Ломаченко удерживает статус чемпиона в течение 5 лет и 4 месяцев, что является лучшим результатом среди действующих чемпионов.

Украинец возглавил рейтинг, приведенный изданием The Sun.

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Он является чемпионом с июня 2014 года, когда выиграл титул WBO в полулегком весе в поединке с американцем Гэри Расселом-младшим. С тех пор Василий поднялся в весовой категории и на сегодняшний день удерживает три титула в легком весе.

Второй лучший результат рейтинга показал таиландский боксер Ванхенг Менайотин, который удерживает чемпионство в минимальном весе в течение 4 лет и 11 месяцев и имеет впечатляющий рекорд 54-0.

Тройку замыкает чемпион мира среди супертяжей Деонтей Уайлдер, который не уступает чемпионство в течение 4 лет и 9 месяцев.

В конце августа Ломаченко выиграл третий пояс в легком весе после победы над британцем Люком Кэмпбеллом. Для звания абсолютного чемпиона мира Василию не хватает титула IBF, который действующий чемпион Ричард Комми будет защищать в декабре в бою с Теофимо Лопесом.