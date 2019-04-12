Ломаченко выиграл дуэль взглядов у Кроллы, но оказался легче: видео
Чемпион мира в легком весе по версии WBA и WBO Василий Ломаченко и британский претендент Энтони Кролла провели последнюю процедуру перед боем.
Боксеры приняли участие в традиционной процедуре взвешивания перед поединком.
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Ломаченко показал на весах 134,4 фунта (61 кг), тогда как Кролла – 134.8 фунта (61.15 кг).
Также боксеры снова столкнулись взглядами и первым глаза отвел именно британский спортсмен.
Во время первой дуэли взглядов боксеры смотрели друг другу в глаза более 20 секунд.
Уже этой ночью Василий Ломаченко будет драться с Энтони Кроллой. В этом бою украинец будет защищать титулы чемпиона мира по версиям WBA и WBO в легком весе.
Посмотреть поединок Василий Ломаченко – Энтони Кролла можно будет в Украине по телевидению.