Ломаченко выиграл дуэль взглядов у Кроллы, но оказался легче: видео

Чемпион мира в легком весе по версии WBA и WBO Василий Ломаченко и британский претендент Энтони Кролла провели последнюю процедуру перед боем.

Боксеры приняли участие в традиционной процедуре взвешивания перед поединком.

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Ломаченко показал на весах 134,4 фунта (61 кг), тогда как Кролла – 134.8 фунта (61.15 кг).

Также боксеры снова столкнулись взглядами и первым глаза отвел именно британский спортсмен.

Во время первой дуэли взглядов боксеры смотрели друг другу в глаза более 20 секунд.

Уже этой ночью Василий Ломаченко будет драться с Энтони Кроллой. В этом бою украинец будет защищать титулы чемпиона мира по версиям WBA и WBO в легком весе.

Посмотреть поединок Василий Ломаченко – Энтони Кролла можно будет в Украине по телевидению.

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