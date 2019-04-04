Ломаченко заработает круглую сумму за бой против Кроллы

Василий Ломаченко, который станет вторым украинцем, чей бой пройдет на знаменитой арене Staples Center в США, получит большой гонорар.

Поединок Василия Ломаченко против Энтони Кроллы, в котором украинец будет защищать титулы WBA Super и WBO, состоится в ночь с 12 на 13 апреля.

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По информации Sport Arena, за бой против британца Энтони Кроллы чемпион мира получит 2,2 миллиона долларов. Бой, как известно, состоится на Staples Center. До этого на арене среди украинцев бывал только Виталий Кличко, который провел три поединка.

Ранее промоутерская компания Top Rank представила официальное промо боя. Также букмекеры уже давно начали принимать ставки на бой Ломаченко с Кроллой. Василий является фаворитом.

В то же время 32-летний Кролла показал, как активно готовится к бою с украинцем.

Кто такой Энтони Кролла?32-летний боксер из Манчестера. Начал профессиональную карьеру в 2006 году и с тех пор провел на ринге 43 боя. В 34 из них Кролла отпраздновал победу (13 нокаутом) и еще три завершились вничью. В 2015-2016 году владел чемпионским поясом WBA, который он отдал Хорхе Линаресу. Потом был реванш, в котором британец снова проиграл. После этого выиграл еще три боя и снова стал претендентом на чемпионский пояс.

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