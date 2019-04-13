Ломаченко зашел в раздевалку Кроллы после победы, чтобы поблагодарить: видео
Украинский боксер Василий Ломаченко посетил Энтони Кроллу в его раздевалке после боя.
Ломаченко отправил Кроллу в нокаут в четвертом раунде, у британца было разбито лицо. Хотя сам Ломаченко сломал руку.
Стоит увидеть: Василий Ломаченко – Энтони Кролла: полное видео боя
После боя украинец пошёл в раздевалку уже своего бывшего соперника. Там он поблагодарил его за бой.
Источник: 24 канал
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