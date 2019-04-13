Ломаченко зашел в раздевалку Кроллы после победы, чтобы поблагодарить: видео

90 Читати новину українською
Василий Ломаченко
Василий Ломаченко

Украинский боксер Василий Ломаченко посетил Энтони Кроллу в его раздевалке после боя.

 

Ломаченко отправил Кроллу в нокаут в четвертом раунде, у британца было разбито лицо. Хотя сам Ломаченко сломал руку.

Стоит увидеть: Василий Ломаченко – Энтони Кролла: полное видео боя

После боя украинец пошёл в раздевалку уже своего бывшего соперника. Там он поблагодарил его за бой.

 

blog_ava
Василий Ломаченко – Энтони Кролла: онлайн боксерского поединка
сегодня
8276
Теги: Спорт Ломаченко – Кролла Василий Ломаченко Бокс
Источник: 24 канал
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Василий Ломаченко – Энтони Кролла: видео боя
сегодня 07:55 Василий Ломаченко – Энтони Кролла: видео боя
8541
Звезда "Наполи" снова в центре расистского скандала, ему досталось в Лондоне: видео
12 апреля 17:23 Звезда "Наполи" снова в центре расистского скандала, ему досталось в Лондоне: видео
46
Российский футболист избил пешехода, которого чуть не сбил на пешеходном переходе: видео
12 апреля 13:28 Российский футболист избил пешехода, которого чуть не сбил на пешеходном переходе: видео
386
Есть только одно место – первое, все остальное утешительные призы, – Елена Старикова
12 апреля 13:22 Есть только одно место – первое, все остальное утешительные призы, – Елена Старикова
Станіслав Безушко 29
Лига Европы: результаты матчей и видео голов 1/4 финала
12 апреля 09:08 Лига Европы: результаты матчей и видео голов 1/4 финала
830
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук