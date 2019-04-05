Ломаченко завершил подготовку перед боем с Кроллой: эффектное видео

Чемпион мира WBA Super и WBO в легком весе Василий Ломаченко (12-1, 9 КО) завершил тренировочный лагерь перед боем с британцем Энтони Кроллой (34-6-3, 13 КО).

Об этом сообщил Ломаченко на своей странице в Facebook.

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"Тренировочный лагерь закончился. До встречи на арене Стэплз Центр в Лос-Анджелесе", – говорится в сообщении.

Поединок Василия Ломаченко против Энтони Кроллы, в котором украинец будет защищать титулы WBA Super и WBO, состоится в ночь с 12-го на 13 апреля.

За бой против британца Энтони Кроллы чемпион мира получит 2,2 миллиона долларов. Бой, как известно, состоится на Staples Center. До этого на арене среди украинцев бывал только Виталий Кличко, который провел три поединка.

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