Ломаченко жестко ответил на провокации американского боксера

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Василий Ломаченко
Василий Ломаченко / boxingscene.com

Украинский боксер Василий Ломаченко, который владеет чемпионскими поясами по версиям WBO и WBA, прокомментировал заявления Теофимо Лопеса и его отца. В частности, семья Лопесов неоднократно ставила под сомнение боксерские качества украинца.

По мнению Ломаченко, Лопесы делают это, чтобы "раскрутить" себя.

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Думаю, они просто пиарятся, раскручивают себя, используя для этого мое имя. Они болтают. Делают все так, как делал Конор Макгрегор до боя с Флойдом Мейвезером. Вот на что это похоже. Но просто вспомните, что произошло с Макгрегором в поединке... И так каждый раз, как только он встречается с хорошим оппонентом, он ничего не может ему противопоставить,
– цитирует Ломаченко BoxingTalk.

Также украинский боксер заявил, что Лопесу еще рано претендовать на бой с ним, однако Василий не исключает, что в будущем встретится с американцем.

У Лопеса такая стратегия. А мне вообще нечего о них думать. Еще слишком рано. Сначала ему необходимо чего-то достичь в боксе. А пока, насколько я знаю, они вообще ничего еще не сделали. Но, в случае чего, я очень даже готов разделить с ним ринг,
– резюмировал Василий.

Ломаченко добавил, что Лопес сперва должен чего-то достичь. "Да, он нокаутировал много парней, но разве среди них были топы? Он должен или стать чемпионом или завоевать статус обязательного претендента. А так они много болтают, но продолжают топтаться на месте".

Ранее Спорт 24 писал, что Теофимо Лопес обвинил в коррупции украинца Василия Ломаченко. По мнению американца, украинскому боксеру незаслуженно приписывают много заслуг.

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Теги: Спорт Василий Ломаченко Бокс
Источник: 24 Канал
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