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Лопес хочет провести бой с Ломаченко на легендарной арене

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Василий Ломаченко / 24 канал

Чемпион мира по версии IBF Теофимо Лопес хочет, чтобы поединок с Василием Ломаченко состоялся в Нью-Йорке (США). Американец не против, чтобы поединок, который запланирован на апрель, приняла легендарная арена "Мэдисон Сквер Гарден".

Лопес провел четыре боя на "Мэдисон Сквер Гарден" и все завершил досрочными победами.

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Ломаченко провел на этой арене на бой меньше, но также выиграл свои встречи досрочно.

В 2016 году Василий нокаутировал Романа Мартинеса, в 2017-м – деклассировал Гильермо Ригондо. В мае 2018-го Ломаченко нокаутировал Хорхе Линареса.

Мы пока обсуждаем место проведения боя. Надеюсь, что все решится и мы проведем этот бой в нынешнем году. Новое десятилетие начнем ударно.

"Гарден" – это мой дом. Но думаю, что фанатам понравится бой независимо от места его проведения,
– цитирует Лопеса Boxing Scene.

Также поединок может состояться в Саудовской Аравии. Об этом ранее заявлял промоутер Ломаченко Боб Арум.

В последнем поединке Теофимо техническим нокаутом победил Ричарда Комми в бою за титул чемпиона мира по версии IBF.

Ломаченко последний бой провел в августе. Василий решением судей победил Люка Кэмпбелла и добавил в свою коллекцию титулов пояс WBC.

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Автор: Юрий Семенюк
Теги: Спорт Василий Ломаченко Бокс
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