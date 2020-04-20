Лопес может отказаться от боя с Ломаченко: сенсационное заявление американца
Чемпион мира по версии IBF Теофимо Лопес откажется от боя с Василием Ломаченко. Американец утверждает, что отклонит предложение драться с Ломаченко при пустых трибунах.
В интервью журналу The Ring Лопес заявил, что бой должен состояться на легендарной арене Madison Square Garden в Нью-Йорке (США).
Но, если придется сражаться при пустых трибунах, Лопес не выйдет в ринг.
Смотрите также Лучшие нокауты Теофимо Лопеса: видео
"Боя без зрителей против Ломаченко не будет. Я не приму предложение, если будет такой вариант. Без фанатов это будет уже не то.
Болельщики делают Нью-Йорк и Madison Square Garden местом, которое я люблю. Потому что вы не получите эту энергию в другом месте. Это делает бой намного веселее, это наркотик, от которого я зависим.
А поединок без зрителей в значительной степени считается спаррингом. Да, я бы отказался. Все, что я делаю, я делаю для фанатов", – сказал Лопес.
Что известно о бое Ломаченко – Лопес?
- Боксеры должны были провести поединок 30 мая в США. Оба спортсмена подтвердили дату боя, но официально о бое не сообщили.
- Так же не было информации о статусе боя. Ожидается, что на кону поединка будет стоять статус абсолютного чемпиона мира в легком весе.
- Из-за пандемии коронавируса бой не состоится 30 мая. Ожидалось, что бой перенесут на лето.
- Однако глава промоутерской компании Top Rank заявил, что поединка не стоит ждать раньше сентября.
Самые интересные новости спорта – подписывайтесь на наш Twitter и Telegram.
Читайте также
-
"Шахтер" – "Вольфсбург": появилась дата поединка Лиги Европысегодня , 11:19
-
Итальянские клубы интересуются футболистом "Динамо"сегодня , 15:08
-
Сергей Ребров заговорил о своем возвращении в "Динамо"сегодня , 13:45
-
Президент "Динамо" Суркис рассказал об урезании зарплат футболистамсегодня , 12:58
-
Пропал звездный футболист "Андерлехта": игрок не выходит на связь с конца мартасегодня , 10:55
-
Я до тебя еще доберусь: появились подробности перепалки Хачериди и судьи в Беларусисегодня , 17:15