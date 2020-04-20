Лопес может отказаться от боя с Ломаченко: сенсационное заявление американца

Чемпион мира по версии IBF Теофимо Лопес откажется от боя с Василием Ломаченко. Американец утверждает, что отклонит предложение драться с Ломаченко при пустых трибунах.

В интервью журналу The Ring Лопес заявил, что бой должен состояться на легендарной арене Madison Square Garden в Нью-Йорке (США).

Но, если придется сражаться при пустых трибунах, Лопес не выйдет в ринг.

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"Боя без зрителей против Ломаченко не будет. Я не приму предложение, если будет такой вариант. Без фанатов это будет уже не то.

Болельщики делают Нью-Йорк и Madison Square Garden местом, которое я люблю. Потому что вы не получите эту энергию в другом месте. Это делает бой намного веселее, это наркотик, от которого я зависим.

А поединок без зрителей в значительной степени считается спаррингом. Да, я бы отказался. Все, что я делаю, я делаю для фанатов", – сказал Лопес.

Что известно о бое Ломаченко – Лопес?

Боксеры должны были провести поединок 30 мая в США. Оба спортсмена подтвердили дату боя, но официально о бое не сообщили.

Так же не было информации о статусе боя. Ожидается, что на кону поединка будет стоять статус абсолютного чемпиона мира в легком весе.

Из-за пандемии коронавируса бой не состоится 30 мая. Ожидалось, что бой перенесут на лето.

Однако глава промоутерской компании Top Rank заявил, что поединка не стоит ждать раньше сентября.

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