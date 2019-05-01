Лопес за все свои слова будет отвечать в ринге, – Ломаченко ответил дерзкому американцу

Чемпион WBA и WBO в легком весе Василий Ломаченко (13-1, 10 КО) рассказал, как относится к вызывающему поведению американского боксера Теофимо Лопеса (13-0, 11 КО).

Ломаченко долгое время не реагировал на нападки 21-летнего проспекта, но все же поделился своим видением этого конфликта.

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В данной ситуации, видно объективно и субъективно, что они показывают, что они сильные. Сильный никогда не будет кричать об этом. Он никогда не будет пытаться там кого-то обидеть. Он просто возьмет и сделает, молча это дело. Докажет делом, а не словом. До того, как он молчал, ничего не говорил, его никто не знал и не слышал. Это, несмотря на то, что он заканчивал поединки нокаутом.

"И я буду просто спрашивать в поединке за каждое слово, которое было сказано. Плюс, мне не нужно ничего делать, чтобы раскручивать этот поединок. Я просто буду молчать, он сам все сделает и мы выйдем на ринг, и в ринге каждый покажет, кто на что способен", – сказал Василий.

Ранее Василий Ломаченко рассказал о своей травме, полученной в бою против британца Энтони Кролли.

В бою против Кролла украинец травмировал руку. Сначала было подозрение на перелом. Но впоследствии оказалось, что это лишь вывих.

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