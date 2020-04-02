Лопнула шина на скорости: причина страшной аварии, в которой погиб футболист Рейес
Ровно десять месяцев прошло с трагической смерти звездного испанского футболиста Хосе Антонио Рейеса. Новые детали ДТП, в результате которого погиб игрок.
Об этом сообщает Cadena SER. Причиной дорожно-транспортного происшествия стала шина, которая лопнула на скорости не менее 187 км/ч.
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Предварительно сообщалось, что причиной аварии стало значительное превышение скорости – около 200 километров в час. Футболисту было всего 35 лет.
Возвращаясь домой в Утреру, футболист на трассе A-376 на своем Mercedes S550 Brabus выполнил обгон.
Во время этого маневра Рейес превысил установленные ограничения скорости и колесо в этот момент не выдержало такой скорости и лопнуло. Футболист не справился с управлением, в результате чего автомобиль футболиста вылетел с трассы. Вместе с ним в машине были два его брата.
Автомобиль Рейеса
Вместе с ним авария унесла жизнь его двоюродного брата Джонатана. Единственный, кто остался жив в этой страшной аварии стал Хуан Мануэль Кальдерон. Он не делал никаких заявлений, единственное, что он рассказал, что пытался спасти своих двоюродных братьев, вследствие этого Хуан получил 60 процентов ожогов тела и был направлен в больницу, где находился два месяца в реанимации.
Добавим, что автокатастрофа произошла днем, 1 июня, на участке трассы Севилья – Утрера. Автомобиль "Mercedes Brabus S550", который принадлежал Рейесу, на высокой скорости вылетел с дороги, ударился о бетонные блоки, несколько раз перевернулся, после чего загорелся.
- В 16 лет Рейес дебютировал в составе "Севильи". Затем выступал за ведущие клубы мира: "Арсенал", "Реал", "Бенфику", "Атлетико", еще раз "Севилью", "Эспаньол", "Кордобу" и "Эстремадуру".
- В составе испанских "Атлетико" и "Севильи" полузащитник пять раз выигрывал Лигу Европы, а с "Арсеналом" становился чемпионом Англии.
- В составе сборной Испании Рейес провел 21 матч, в которых забил 4 гола.
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