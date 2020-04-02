Лопнула шина на скорости: причина страшной аварии, в которой погиб футболист Рейес

Об этом сообщает Cadena SER. Причиной дорожно-транспортного происшествия стала шина, которая лопнула на скорости не менее 187 км/ч.

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Предварительно сообщалось, что причиной аварии стало значительное превышение скорости – около 200 километров в час. Футболисту было всего 35 лет.

Возвращаясь домой в Утреру, футболист на трассе A-376 на своем Mercedes S550 Brabus выполнил обгон.

Во время этого маневра Рейес превысил установленные ограничения скорости и колесо в этот момент не выдержало такой скорости и лопнуло. Футболист не справился с управлением, в результате чего автомобиль футболиста вылетел с трассы. Вместе с ним в машине были два его брата.