Луческу может вернуться в Украину: названы клубы, которые заинтересованы в специалисте

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Мирча Луческу заинтересовал "Динамо" и "Шахтер"
Мирча Луческу заинтересовал "Динамо" и "Шахтер" / Фото из открытых источников

Экс-тренер "Шахтера" Мирча Луческу вернулся на радары украинских грандов.

Мирча Луческу рассматривается донецким "Шахтером" и киевским "Динамо" в качестве главного тренера, сообщает Sport.ro.

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Отмечается, что из-за интереса из Украины Луческу отклонил предложение возглавить бухарестский "Рапид".

Руководство "Шахтера" во главе с президентом Ринатом Ахметовым обеспокоено перспективами "горняков" в Лиге чемпионов после поражения от "Манчестер Сити" (0:3). Боссы действующего чемпиона Украины рассматривают возможность возвращения румынского специалиста в кресло тренера команды, если Луиш Каштру не реабилитируется в матчах с загребским "Динамо" и "Аталантой".

"Динамо" недавно возглавил Алексей Михайличенко, но результаты команды под его руководством вызывают сомнения (поражение, 2 ничьи и победа). По информации издания, Луческу – один из кандидатов на замену украинскому специалисту.

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К слову, Луческу возглавлял "Шахтер" с 2004-го по 2016 годы. За 12 лет румынский тренер завоевал с "горняками" 22 трофея, включая Кубок УЕФА в сезоне 2008/2009.

Последним местом работы 74-летнего Луческу была сборная Турции, которую он покинул в феврале.

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Теги: Футбол Спорт Алексей Михайличенко Шахтер Динамо
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