Луческу может возглавить российский клуб, в который сватали Хацкевича

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Мирча Луческу может возглавить "Динамо"
Мирча Луческу может возглавить "Динамо" / ФК "Зенит"

Московское "Динамо" провело переговоры с бывшим тренером "Шахтера" Мирчей Луческу, на предмет того, чтобы специалист возглавил клуб.

Эту информацию подтвердил агент наставника Аркадий Запорожану.

К слову: Луческу может вернуться в Украину: названы клубы, которые заинтересованы в специалисте

У нас был контакт с руководителями "Динамо". Луческу планирует приезд в Москву, но пока у меня нет ответа на вопрос, когда именно это произойдет. Шансы возглавить "Динамо"? Это вопрос не ко мне. Я вижу, что этот вариант имеет возможность произойти. Пока не могу сказать, когда эта ситуация полностью разрешится,
– цитирует слова Запорожану Sport24.

Несколько дней назад пост главного тренера московского "Динамо" покинул Дмитрий Хохлов.

К слову, Луческу возглавлял "Шахтер" с 2004-го по 2016 годы. За 12 лет румынский тренер завоевал с "горняками" 22 трофея, включая Кубок УЕФА в сезоне 2008/2009.

Последним местом работы 74-летнего Луческу была сборная Турции, которую он покинул в феврале.

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Автор: Висент Луис
Теги: Футбол Новости Спорта Спорт Новости России Александр Хацкевич
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