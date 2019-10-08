Луческу может возглавить российский клуб, в который сватали Хацкевича
Московское "Динамо" провело переговоры с бывшим тренером "Шахтера" Мирчей Луческу, на предмет того, чтобы специалист возглавил клуб.
Эту информацию подтвердил агент наставника Аркадий Запорожану.
К слову: Луческу может вернуться в Украину: названы клубы, которые заинтересованы в специалисте
У нас был контакт с руководителями "Динамо". Луческу планирует приезд в Москву, но пока у меня нет ответа на вопрос, когда именно это произойдет. Шансы возглавить "Динамо"? Это вопрос не ко мне. Я вижу, что этот вариант имеет возможность произойти. Пока не могу сказать, когда эта ситуация полностью разрешится,
– цитирует слова Запорожану Sport24.
Несколько дней назад пост главного тренера московского "Динамо" покинул Дмитрий Хохлов.
К слову, Луческу возглавлял "Шахтер" с 2004-го по 2016 годы. За 12 лет румынский тренер завоевал с "горняками" 22 трофея, включая Кубок УЕФА в сезоне 2008/2009.
Последним местом работы 74-летнего Луческу была сборная Турции, которую он покинул в феврале.
Выбор редакции
-
Дебютный бой Усика в супертяжах под угрозой срыва: соперник провалил допинг-тестсегодня , 09:24
-
Депутаты хотят ввести новый налог на развитие спорта: кто будет платить и сколько7 октября , 15:24
-
Свитолина покинула топ-тройку рейтинга WTA, но сохраняет шансы сыграть на Итоговом турнире7 октября , 14:58