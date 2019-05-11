Луческу неожиданно обошел Лобановского в рейтинге самых титулованных тренеров мира

Легендарный украинский наставник Валерий Лобановский вошел в тройку самых титулованных тренеров в истории мирового футбола.

Об этом сообщает авторитетное издание Goal.com.

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Второе место в рейтинге самых титулованных тренеров занял экс-наставник "Шахтера" Мирча Луческу. Румынский специалист получил 32 трофея с 6-ю клубами.

Сразу за Луческу расположился легендарный тренер Валерий Лобановский, который завоевал с "Динамо" 30 титулов.

Возглавляет список Алекс Фергюсон, который получил 49 трофеев с "Абердином" и "Манчестер Юнайтед". Также в 10-ку также попали Жозе Моуриньо и Хосеп Гвардиола, у них по 25 трофеев.



Топ-10 самых титулованных тренеров в истории футбола

Ранее издание France Football поставило Валерия Лобановского на шестое место в рейтинге лучших тренеров в истории футбола.

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