Луческу неожиданно обошел Лобановского в рейтинге самых титулованных тренеров мира
Легендарный украинский наставник Валерий Лобановский вошел в тройку самых титулованных тренеров в истории мирового футбола.
Об этом сообщает авторитетное издание Goal.com.
Читайте также: Луческу неожиданно извинился за слова о Лобановском
Второе место в рейтинге самых титулованных тренеров занял экс-наставник "Шахтера" Мирча Луческу. Румынский специалист получил 32 трофея с 6-ю клубами.
Сразу за Луческу расположился легендарный тренер Валерий Лобановский, который завоевал с "Динамо" 30 титулов.
Возглавляет список Алекс Фергюсон, который получил 49 трофеев с "Абердином" и "Манчестер Юнайтед". Также в 10-ку также попали Жозе Моуриньо и Хосеп Гвардиола, у них по 25 трофеев.
Топ-10 самых титулованных тренеров в истории футбола
Ранее издание France Football поставило Валерия Лобановского на шестое место в рейтинге лучших тренеров в истории футбола.
Выбор редакции
-
Ярмоленко восстановился после травмы и тренируется с командой, – тренер "Вест Хэма"10 мая , 17:15
-
Стал известен гонорар Василия Ломаченко за чемпионский бой против Люка Кэмпбелла10 мая , 12:20
-
9 место на медали "Арнольд Классик" меня раздражает и мотивирует, – стронгмен Павел Кордияка10 мая , 10:00