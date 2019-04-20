Луческу откровенно рассказал, сколько денег заработал "Шахтер" благодаря ему

Бывший главный тренер "Шахтера" Мирча Луческу откровенно рассказал о своем влиянии на трансферы клуба.

По словам румына, он очень мудро вкладывал деньги в молодых игроков, что позволило "Шахтеру" хорошо заработать.

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Вспомните мой "Шахтер". Я покупал футболистов, которым было по 19-20 лет, всегда инвестировал в них. Эти инвестиции, через несколько лет, дали свои плоды. "Шахтер" заработал более 350 млн евро на продаже футболистов в большие клубы. Кроме трофеев, которые я выигрывал, это также была моя работа.

"Бешикташ", "Галатасарай", "Шахтер" ... Я добивался успехов во всех этих командах. То же происходило и после того, как я уходил. Те, кто приходили на мое место, вкладывали большие деньги в игроков, но успехов не достигали. Я не боюсь кризиса, не боюсь отсутствия денег. Я не люблю показуху, шоу, все дорогое – это не для меня", – сказал Луческу в комментарии Fanatik.

К слову, Мирча Луческу 12 лет был тренером донецкого "Шахтера" (с 2004 до 2016). За это время "горняки" 8 раз выигрывали чемпионат Украины, а также Кубок УЕФА в сезоне 2008/09. В 2016 году он возглавил российский "Зенит", но проработал на этой должности только один сезон.

После ухода из "Шахтера" в 2016 году Луческу руководил российским "Зенитом и сборной Турции, откуда был уволен в феврале текущего года.

В марте Луческу сделал скандальное заявление про Валерия Лобановского. Он считает, что добился большего, чем Лобановский, который ничего не достиг за рубежом. Против слов Луческу про Лобановского выступил обладатель Золотого мяча-1986 Игорь Беланов.

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