Луческу признался, с какой целью прилетел в Киев на матч "Динамо"

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Мирча Луческу
Мирча Луческу / Фото из открытых источников

Экс-тренер "Шахтера" Мирча Луческу рассказал о цели приезда на матч "горняков" в 3-м туре УПЛ против "Динамо".

По словам румына, его пригласил экс-защитник "Шахтера", а ныне один из тренеров донецкой команды Дарио Срна.

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Приехал на матч "Динамо" – "Шахтер", чтобы посмотреть уровень чемпионата Украины. Меня Дарио Срна пригласил. Потом улетаю в Стамбул на Суперкубок УЕФА между "Ливерпулем" и "Челси",
– сказал Мирча Луческу для Tribuna.com.

На днях румынские и турецкие СМИ проинформировали об интересе к Луческу со стороны "Динамо". Ресурс Fanatik даже сообщил, что 74-летний румын может возглавить киевлян уже в ближайшее время, а именно к ответному матчу 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов с "Брюгге".

Луческу возглавлял "Шахтер" с 2004-го по 2016 годы. За 12 лет румынский тренер завоевал с "горняками" 22 трофея, включая Кубок УЕФА в сезоне 2008/2009.

Последним местом работы 74-летнего Луческу была сборная Турции, которую он покинул в феврале.

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Теги: Новости Спорта Спорт Футбол Шахтер Динамо
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