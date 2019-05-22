Луческу прокомментировал назначение своего сына на пост главного тренера "Шахтера"

Экс-тренер "Шахтера" Мирча Луческу опроверг информацию о том, что он якобы продвигает своего сына Резвана в качестве главного тренера "горняков".

Об этом сообщил ведущий программы "ПроФутбол" Игорь Цыганык в программе "Цыганык LIVE".

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По его словам, он общался с румынским специалистом в телефонном режиме, сам Луческу подтвердил, что недавно был в Украине, но визит носил исключительно частный характер.

Луческу сам позвонил и сказал, что это был частный визит. Он заехал в офис "Шахтера", имел частную беседу, но никак не продвигал своего сына в клуб. Он не собирается быть протеже для своего сына,

– сказал Цыганык.

Сейчас Резван Луческу тренирует греческий ПАОК, за который выступают двое украинцев. В этом году клуб впервые за 34 года завоевал звание чемпионов страны.

Ранее Мирча Луческу сказал, что удивлен местом Валерия Лобановского в рейтинге лучших тренеров по версии France Football. Валерий Васильевич оказался в списке на шестой позиции, а Луческу – на 41-й. Однако впоследствии специалист извинился.

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