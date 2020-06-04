Лучшая баскетболистка Европы: украинка Ягупова неожиданно переходит в российский клуб
Украинская баскетболистка Алина Ягупова сменит клубную прописку. Игрок турецкого "Фенербахче" продолжит свою карьеру в России.
Как сообщает basket.com.ua, в межсезонье 28-летняя Ягупова перейдет в новосибирское "Динамо".
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Причины такого решения Ягуповой не сообщаются.
Также в "Динамо" перейдет партнерша Ягуповой по национальной сборной Украины – Людмила Науменко. Ранее она выступала за турецкий клуб "Чукурова".
Ягупова стала лучшей в Европе
Украинская баскетболистка, выступающая на позиции форварда, стала MVP сезона 2019/20 женской Евролиги 2019/20.
Что такое MVP?Most Valuable Player – почетное звание, предоставляемое в ряде командных видов спорта игроку, который принес наибольшую пользу своей команде в течение турнира.
В битве за звание самого ценного игрока сезона капитан сборной Украины по баскетболу опередила Эмму Меессеман и Алиссу Томас.
В прошлом сезоне Ягупова выступала в Турции за "Фенербахче". В 18 матчах чемпионата Турции баскетболистка набирал в среднем 18,9 очка за игру.
Новый клуб украинок в последние годы не выигрывал никаких трофеев на уровне России или Европы.