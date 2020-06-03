Итальянская красавица Доротея Вирер поделилась с болельщиками новым собственным авто. Биатлонистка будет ездить по солнечной Италии на новом Audi ярко зеленого цвета.

Девушка опубликовала фотографии возле машины в своем Instagram. Транспорт был доставлен биатлонистке из завода компании в немецком Ингольштадте.

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Новая любовь,

– коротко подписала Вирер.

Достижения Вирер в сезоне 2019/20

Вирер стала первой биатлонисткой за восемнадцать лет, которой удалось дважды подряд стать обладательницей большого Хрустального глобуса. Такое достижение удавалось до этого только легендарной шведской биатлонистке Магдалене Форсберг.

Кроме победы в общем зачете, итальянка также стала двукратной чемпионкой мира в родном Антхольце.

Вирер благодаря своим ярким результатам в сезоне заняла первое место и заработала самую большую сумму призовых за сезон. В списке лучших среди женщин итальянка по призовым опередила Тириль Экхофф из Норвегии.