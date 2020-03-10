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Лучшая юная украинская футболистка поехала покорять США

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Экс-игрок "ЕМС-Подолье" Юлия Христюк подписала контракт с одним из американских клубов. 16-летняя украинская футболистка уже успела поразить футбольную Украину, теперь настало время покорять заокеанский чемпионат.

Винницкая футболистка со следующего сезона будет выступать за команду "Old Dominion University" университета Вирджинии.

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Сбылась моя мечта. Я официально подписала соглашение с Old Dominion University. Хочу поблагодарить свою семью за поддержку и веру в меня. Также благодарю свою команду и тренера Александра Дудника, без которых это было бы невозможно,
рассказала Христюк.

Как рассказала спортсменка, она благодарна семье Николь Козловой за такую замечательную возможность попробовать свои силы в США. Именно они выбрали Юлию на этот проект и помогали во всем. В частности, содействовали в подготовке к тестам по английскому языку, а также демонстрировали видео с матчей тренерам университетской команды.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Привіт всім! Просто хочу сказати, що мрії збуваються, і я щаслива! Я офіційно буду грати в Old Dominion! Я дуже вдячна своїй родині за підтримку та допомогу️ Також хочу сказати велике спасибі @totti4341 , який тренує мене з мого першого дня, та моїм прекрасним товаришам по команді. Дякую @nicolekozlova17 та твоїй неймовірній сім‘ї! Одну річ, яку потрібно сказати: НІКОЛИ НЕ ПЕРЕСТАВАЙТЕ ВІРИТИ В СЕБЕ. Можна грати і вчитися там, де ти мрієш. Якщо ти народилась в 2005-2006 роках і хочеш грати в США, просто приєднуйся до проекту, який мені допоміг. Я з радістю допоможу, якщо тобі це цікаво. Я з нетерпінням чекаю наступних чотирьох років. ~~~~~ Hi everyone! I just want to say that dreams come true and i’m absolutely happy! I have officially signed to play soccer at Old Dominon! I’m very thankful to my family for support and help️ Also I want to say a big thank you to @totti4341 who coaching me all my career and to my beautiful teammates @fcpodillyawomen . Thank you @nicolekozlova17 and your amazing family! One thing that should be mentioned: NEVER STOP BELIEVING IN YOURSELF. It’s possible to play and study where you dream in. If you were born in 2005-2006 and want to play in US just join the project that helped me. I will gladly help you if you are interested. I am looking forward next four years. GO MONARCHS!️

Допис, поширений Юля Христюк (@yuliasto8)

Девушка возглавляла местную команду и является капитаном сборной Украины по женскому футболу среди игроков до 17 лет. Пять университетов США соревновались за право называть ее своей студенткой. Между тем сама “звезда футбола” считает себя обычной школьницей.

Юлия Христюк занимается профессиональным футболом уже шесть лет. Девушка является воспитанницей школы Блохина-Беланова и играет за винницкую команду “ЕМС-Подолье” в Высшей лиге. Кроме того, спортсменка возглавляет сборную Украины по женскому футболу WU-17. Юля играет на позиции центрального полузащитника. Также может сыграть на позиции форварда.

Лучшая молодая футболистка Украины

Ежегодно проходит конкурс “Футбольные звезды Украины”. Голосование проводит Ассоциация футбола Украины, победителя определяют профессиональные тренеры. Юля трижды была номинирована на звание лучшей молодой футболистки Украины до 17 лет.

В 2017 году девушка заняла третье место. В следующем году девушка стала победительницей. В 2019 году Юля получила двойную награду: стала лучшей футболисткой до 17 лет и до 19 лет.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

nothing is impossible?️

Допис, поширений Юля Христюк (@yuliasto8)

 

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Автор: София Кулай
Теги: Новости Спорта Спорт Футбол
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