Лучшая юная украинская футболистка поехала покорять США

Экс-игрок "ЕМС-Подолье" Юлия Христюк подписала контракт с одним из американских клубов. 16-летняя украинская футболистка уже успела поразить футбольную Украину, теперь настало время покорять заокеанский чемпионат.

Винницкая футболистка со следующего сезона будет выступать за команду "Old Dominion University" университета Вирджинии.

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Сбылась моя мечта. Я официально подписала соглашение с Old Dominion University. Хочу поблагодарить свою семью за поддержку и веру в меня. Также благодарю свою команду и тренера Александра Дудника, без которых это было бы невозможно,

– рассказала Христюк.

Как рассказала спортсменка, она благодарна семье Николь Козловой за такую замечательную возможность попробовать свои силы в США. Именно они выбрали Юлию на этот проект и помогали во всем. В частности, содействовали в подготовке к тестам по английскому языку, а также демонстрировали видео с матчей тренерам университетской команды.

Девушка возглавляла местную команду и является капитаном сборной Украины по женскому футболу среди игроков до 17 лет. Пять университетов США соревновались за право называть ее своей студенткой. Между тем сама “звезда футбола” считает себя обычной школьницей.

Юлия Христюк занимается профессиональным футболом уже шесть лет. Девушка является воспитанницей школы Блохина-Беланова и играет за винницкую команду “ЕМС-Подолье” в Высшей лиге. Кроме того, спортсменка возглавляет сборную Украины по женскому футболу WU-17. Юля играет на позиции центрального полузащитника. Также может сыграть на позиции форварда.

Лучшая молодая футболистка Украины

Ежегодно проходит конкурс “Футбольные звезды Украины”. Голосование проводит Ассоциация футбола Украины, победителя определяют профессиональные тренеры. Юля трижды была номинирована на звание лучшей молодой футболистки Украины до 17 лет.

В 2017 году девушка заняла третье место. В следующем году девушка стала победительницей. В 2019 году Юля получила двойную награду: стала лучшей футболисткой до 17 лет и до 19 лет.