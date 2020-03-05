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Лучшая симуляция года: как футболист "Мариуполя" споткнулся в воздухе – видео

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В поединке 21-го тура "Мариуполь" – "Ворскла" (3: 0) была показана, вероятно, самая эпичная желтая карточка в сезоне.

На 75-й минуте Вячеслав Таньковский самостоятельно упал в центре поля, а Александр Дердо, не разобравшись в ситуации, показал желтую карточку Ибрагиму Кане, который не касался соперника.

Как это было: "Мариуполь" разгромил "Ворсклу" и увеличил шансы попасть в топ-6: видео

Видео эпизода

Интересно, что на 74-й минуте Таньковский только вышел на поле, а уже через минуту произошел эпизод, в ходе которого он получил повреждение. Через пару минут игрок был заменен снова.

Позже, вице-президент "Мариуполя" Андрей Санин заявил, что игрок не симулировал, и в клубе ждут результатов МРТ.

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Автор: Юрий Семенюк
Теги: Новости Спорта Спорт Футбол ФК Мариуполь
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