Лучшая симуляция года: как футболист "Мариуполя" споткнулся в воздухе – видео

В поединке 21-го тура "Мариуполь" – "Ворскла" (3: 0) была показана, вероятно, самая эпичная желтая карточка в сезоне.

На 75-й минуте Вячеслав Таньковский самостоятельно упал в центре поля, а Александр Дердо, не разобравшись в ситуации, показал желтую карточку Ибрагиму Кане, который не касался соперника.

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Видео эпизода

Интересно, что на 74-й минуте Таньковский только вышел на поле, а уже через минуту произошел эпизод, в ходе которого он получил повреждение. Через пару минут игрок был заменен снова.

Позже, вице-президент "Мариуполя" Андрей Санин заявил, что игрок не симулировал, и в клубе ждут результатов МРТ.