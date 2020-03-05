Лучшая симуляция года: как футболист "Мариуполя" споткнулся в воздухе – видео
В поединке 21-го тура "Мариуполь" – "Ворскла" (3: 0) была показана, вероятно, самая эпичная желтая карточка в сезоне.
На 75-й минуте Вячеслав Таньковский самостоятельно упал в центре поля, а Александр Дердо, не разобравшись в ситуации, показал желтую карточку Ибрагиму Кане, который не касался соперника.
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Видео эпизода
Интересно, что на 74-й минуте Таньковский только вышел на поле, а уже через минуту произошел эпизод, в ходе которого он получил повреждение. Через пару минут игрок был заменен снова.
Позже, вице-президент "Мариуполя" Андрей Санин заявил, что игрок не симулировал, и в клубе ждут результатов МРТ.
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