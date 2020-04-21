Лучшая теннисистка Украины боится посещать Китай в ближайшие годы

Первая ракетка Украины Элина Свитолина рассказала, как пандемия коронавируса повлияла на ее желание ехать на турниры в Китай.

Свитолина сильно переживает из-за пандемии коронавируса и сомневается, что в ближайшие два года решится посетить Китай.

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Возможно, еще сыграем в теннис в этом году, но после сентября. Все страны по-разному организуют карантин, поэтому все затянется надолго. Возможно, до октября. Китай уже более-менее пришел в себя, возможно, там нам предложат сыграть, но не знаю, хочу ли туда ехать в ближайшие два года. Если честно, вся эта ситуация очень сильно их подкосила,

– сказала Свитолина.

В Китае проводят несколько престижных теннисных турниров, а также Итоговый турнир WTA в Шэньчжэне. Украинка дважды подряд играла в финале неофициального чемпионата мира, победив в 2018 году.

Элина Свитолина может остаться без финансирования спонсоров. Это произойдет, если теннисный сезон не восстановится в 2020 году.

В 2020 году Свитолина получила 225 496 тысяч долларов призовых. Элина победила на турнире в мексиканском Монтеррее. Суммарный доход Свитолиной от призовых за всю карьеру составляет более 19 миллионов долларов.

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