Чемпионат Беларуси удивил очередным бешеным результативным ударом. На этот раз гол в активе узбека Шахбоз Усманова в матче против лидера чемпионата.

В рамках 16 тура Высшей лиги чемпионата Беларуси лидер чемпионата БАТЭ на своем поле принимал "Энергетик-БДУ", пишет 24 канал. Стоит прочитать: Лунин эффектно отразил пенальти, но не спас команду от поражения: видео Невероятная "пушка" узбека Гости уже с 20 минуты играли в меньшинстве. Удаление получил Александр Свирепа. Единственный результативный удар в матче был забит на 23-й минуте. "Энергетик-БДУ" заработал штрафной удар вдали от ворот. К мячу подошел узбек Шахбоз Усманов, который пушечным ударом в стиле Роберто Карлоса пробил голкипера. В итоге лидер чемпионата БАТЭ потерпел минимальное поражение – 0:1. Umarov scored a perfect goal against BATE pic.twitter.com/Zk4DqBt83u — ABFF | Belarus Premier league, Maxline 1 league (@BelFootFeder) July 4, 2020