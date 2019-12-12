Лучшей теннисисткой года стала Барти, которая в итоговом турнире обыграла Свитолину

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Австралийка Эшли Барти стала лучшей теннисисткой года / thenewdaily.com.au

Женская теннисная организация (WTA) определила лучших теннисисток года. Победу в номинации одержала 23-летняя австралийка Эшли Барти.

Именно австралийка обыграла первую ракетку Украины Элину Свитолину в итоговом турнире WTA.

К слову: Бывшая первая ракетка мира неожиданно объявила о завершении карьеры

Номинации и победители

Лучшая теннисистка года – Эшли Барти (Австралия)

Ешлі Барті
Эшли Барти

Лучшая команда года Тимеа Бабош (Венгрия) и Кристина Младенович (Франция)

Тімеа Бабош і Крістіна Младеновіч
Тимеа Бабош и Кристина Младенович

Самый прогрессирующий игрок года – София Кенин (США)

Софія Кенін
София Кенин

Новичок года – Бьянка Адрееску (Канада)

Б'янка Андрееску
Бьянка Андрееску

Лига Европы: расписание матчей и турнирная таблица
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1994
Автор: Василий Денисюк
Теги: Новости Спорта Спорт Теннис Елина Свитолина
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