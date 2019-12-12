Лучшей теннисисткой года стала Барти, которая в итоговом турнире обыграла Свитолину
Женская теннисная организация (WTA) определила лучших теннисисток года. Победу в номинации одержала 23-летняя австралийка Эшли Барти.
Именно австралийка обыграла первую ракетку Украины Элину Свитолину в итоговом турнире WTA.
К слову: Бывшая первая ракетка мира неожиданно объявила о завершении карьеры
Номинации и победители
Лучшая теннисистка года – Эшли Барти (Австралия)
Эшли Барти
Лучшая команда года – Тимеа Бабош (Венгрия) и Кристина Младенович (Франция)
Тимеа Бабош и Кристина Младенович
Самый прогрессирующий игрок года – София Кенин (США)
София Кенин
Новичок года – Бьянка Адрееску (Канада)
Бьянка Андрееску
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