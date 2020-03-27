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Лучшейкаратистке планеты Анжелике Терлюге – 28: яркие победы украинки

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Анжелика Терлюга / facebook.com/anzhelika.terlyuga

Успешная украинская каратистка Анжелика Терлюга сегодня, 27 марта, празднует свой 28-й день рождения. Спорт24 в особый день для талантливой украинской каратистки вспомнил ее яркие победы.

Украинская спортсменка уже принесла для Украины немало побед. Анжелика Терлюга навсегда вписала свое имя в историю украинского каратэ, она стала первой в истории Украины каратисткой, которая получила лицензию на Олимпиаду.

Стоит увидеть Каратистка Терлюга показала яркое тренировки дома: видео

Украинка уже успела поздравить себя с собственным днем рождения в своем Инстаграме. В этом году спортсменка будет праздновать день рождения дома. Из-за карантина, который ввели из-за пандемии коронавируса, все спортсмены остаются дома.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2️⃣8️⃣ Today I am a Birthday Girl

Допис, поширений AnzheLika Terliuga (@likusya.01)

Вот так ярко спортсменку приветствовала национальная сборная по каратэ в прошлом году.

Лучшая каратистка планеты

В прошлом году она на шести турнирах Karate 1 Premier League выиграла пять золотых и одну бронзовую медаль. На четырех Karate 1 Series A завоевала весь комплект наград. Такие высокие результаты позволили украинке получить статус лучшей каратистки всех времен.

По итогам сезона одесситка лидирует в рейтинге "All Time Ranking". Спортсменка уже три года занимает первую позицию.

За свою карьеру Анжелика Терлюга достигла всего чего только могла, осталась только одна недостижимая пока цель – олимпийское золото.

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Украинский гимн в Москве

Терлюга, выступающая в весовой категории до 55 кг, выиграла "на ноль" все пять поединков на московском татами. Она победила шведку Лорен Зарей (4:0), швейцарку Майю Шерер (8:0), японку Сиора Накамуру (3:0), иранку Тарават Хаксар (1:0), а в финале разгромила японку Сару Ямада (6:0) .

Это пятый триумф одесситки на турнирах Karate 1 в этом сезоне и гарантированный титул Grand Winner по его итогам. Эта победа подняла Анжелику на второе место в олимпийском рейтинге.

Победа украинки в ​​поединке Терлюга – Ямада

 
Спортсменка награждена Орденом княгини Ольги III в. (15 июля 2019) – за достижение высоких спортивных результатов на II Европейских играх 2019 в Минске, обнаруженные самоотверженность и волю к победе, подъем международного авторитета Украины.
II Европейские игры

Терлюга – победительница самых престижных соревнований по каратэ в Париже (2019)

На пути к полуфиналу Анжелика Терлюга победила представительниц Эстонии (3-0), США (5-3) и Японии (6-0). Еще одну японку Фумико Ишихай одесситка прошла по дополнительным показателям (0-0). В финале Анжелика выиграла у полячки Дороти Банашчик со счетом 4-0.

Финальный поединок украинки

Достижения Анжелики Терлюги

  • Чемпионка Европы в личном (2018) и командном кумитэ (2017, 2019).
  • Серебряный призер чемпионата Европы 2016 (личное кумитэ). Бронзовый призер чемпионата Европы 2014 (командное кумитэ), 2017 (личное кумитэ).
  • Серебряный призер Европейских игр 2019.
  • Десятикратная победительница турниров серии Каратэ 1 Премьер-лига: Кобург (2015), Роттердам (2017), Лейпциг (2017), Берлин (2018), Париж (2019), Рабат (2019), Шанхай (2019), Токио (2019 ), Москва (2019), Дубай (2020).
  • Пять раз становилась победительницей турниров серии Каратэ 1 Серия А: Зальцбург (2017), Окинава (2017), Сантьяго (2018, 2020), Шанхай (2018).
  • Двукратная обладательница титула Grand Winner KARATE1 2017, 2019.
  • Трижды поднималась на вторую ступеньку пьедестала турниров серии Каратэ 1 Премьер-лига: Париж (2016), Дубай (2019), Париж (2020).
  • Шесть раз становилась бронзовым призером турниров серии Каратэ 1 Премьер-лига: Зальцбург (2011, 2019), Шарм-эль-Шейх (2016), Роттердам (2016 2018), Париж (2018).
  • Серебряный призер турниров серии Каратэ 1 Серия А Сантьяго (2019).
  • В 2019 году в Зальцбурге стала бронзовым призером турниров серии Каратэ 1 Серия А.
  • Чемпионка Европы среди студентов 2011 года (командное кумитэ).
  • Бронзовый призер чемпионата Европы среди студентов 2011 года (личное кумитэ).
  • Неоднократная чемпионка Украины в личном кумитэ.

Лучшие моменты с соревнований Анжелики Терлюги

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Автор: София Кулай
Теги: Спорт Карате
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