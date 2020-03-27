Лучшейкаратистке планеты Анжелике Терлюге – 28: яркие победы украинки
Успешная украинская каратистка Анжелика Терлюга сегодня, 27 марта, празднует свой 28-й день рождения. Спорт24 в особый день для талантливой украинской каратистки вспомнил ее яркие победы.
Лучшая каратистка планеты
В прошлом году она на шести турнирах Karate 1 Premier League выиграла пять золотых и одну бронзовую медаль. На четырех Karate 1 Series A завоевала весь комплект наград. Такие высокие результаты позволили украинке получить статус лучшей каратистки всех времен.
По итогам сезона одесситка лидирует в рейтинге "All Time Ranking". Спортсменка уже три года занимает первую позицию.
За свою карьеру Анжелика Терлюга достигла всего чего только могла, осталась только одна недостижимая пока цель – олимпийское золото.
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Украинский гимн в Москве
Терлюга, выступающая в весовой категории до 55 кг, выиграла "на ноль" все пять поединков на московском татами. Она победила шведку Лорен Зарей (4:0), швейцарку Майю Шерер (8:0), японку Сиора Накамуру (3:0), иранку Тарават Хаксар (1:0), а в финале разгромила японку Сару Ямада (6:0) .
Это пятый триумф одесситки на турнирах Karate 1 в этом сезоне и гарантированный титул Grand Winner по его итогам. Эта победа подняла Анжелику на второе место в олимпийском рейтинге.
Победа украинки в поединке Терлюга – Ямада
Терлюга – победительница самых престижных соревнований по каратэ в Париже (2019)
На пути к полуфиналу Анжелика Терлюга победила представительниц Эстонии (3-0), США (5-3) и Японии (6-0). Еще одну японку Фумико Ишихай одесситка прошла по дополнительным показателям (0-0). В финале Анжелика выиграла у полячки Дороти Банашчик со счетом 4-0.
Финальный поединок украинки
Достижения Анжелики Терлюги
- Чемпионка Европы в личном (2018) и командном кумитэ (2017, 2019).
- Серебряный призер чемпионата Европы 2016 (личное кумитэ). Бронзовый призер чемпионата Европы 2014 (командное кумитэ), 2017 (личное кумитэ).
- Серебряный призер Европейских игр 2019.
- Десятикратная победительница турниров серии Каратэ 1 Премьер-лига: Кобург (2015), Роттердам (2017), Лейпциг (2017), Берлин (2018), Париж (2019), Рабат (2019), Шанхай (2019), Токио (2019 ), Москва (2019), Дубай (2020).
- Пять раз становилась победительницей турниров серии Каратэ 1 Серия А: Зальцбург (2017), Окинава (2017), Сантьяго (2018, 2020), Шанхай (2018).
- Двукратная обладательница титула Grand Winner KARATE1 2017, 2019.
- Трижды поднималась на вторую ступеньку пьедестала турниров серии Каратэ 1 Премьер-лига: Париж (2016), Дубай (2019), Париж (2020).
- Шесть раз становилась бронзовым призером турниров серии Каратэ 1 Премьер-лига: Зальцбург (2011, 2019), Шарм-эль-Шейх (2016), Роттердам (2016 2018), Париж (2018).
- Серебряный призер турниров серии Каратэ 1 Серия А Сантьяго (2019).
- В 2019 году в Зальцбурге стала бронзовым призером турниров серии Каратэ 1 Серия А.
- Чемпионка Европы среди студентов 2011 года (командное кумитэ).
- Бронзовый призер чемпионата Европы среди студентов 2011 года (личное кумитэ).
- Неоднократная чемпионка Украины в личном кумитэ.
Лучшие моменты с соревнований Анжелики Терлюги
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