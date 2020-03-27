Лучшейкаратистке планеты Анжелике Терлюге – 28: яркие победы украинки

Успешная украинская каратистка Анжелика Терлюга сегодня, 27 марта, празднует свой 28-й день рождения. Спорт24 в особый день для талантливой украинской каратистки вспомнил ее яркие победы.

Лучшая каратистка планеты

В прошлом году она на шести турнирах Karate 1 Premier League выиграла пять золотых и одну бронзовую медаль. На четырех Karate 1 Series A завоевала весь комплект наград. Такие высокие результаты позволили украинке получить статус лучшей каратистки всех времен.

По итогам сезона одесситка лидирует в рейтинге "All Time Ranking". Спортсменка уже три года занимает первую позицию.

За свою карьеру Анжелика Терлюга достигла всего чего только могла, осталась только одна недостижимая пока цель – олимпийское золото.

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Украинский гимн в Москве

Терлюга, выступающая в весовой категории до 55 кг, выиграла "на ноль" все пять поединков на московском татами. Она победила шведку Лорен Зарей (4:0), швейцарку Майю Шерер (8:0), японку Сиора Накамуру (3:0), иранку Тарават Хаксар (1:0), а в финале разгромила японку Сару Ямада (6:0) .

Это пятый триумф одесситки на турнирах Karate 1 в этом сезоне и гарантированный титул Grand Winner по его итогам. Эта победа подняла Анжелику на второе место в олимпийском рейтинге.

Победа украинки в ​​поединке Терлюга – Ямада

Спортсменка награждена Орденом княгини Ольги III в. (15 июля 2019) – за достижение высоких спортивных результатов на II Европейских играх 2019 в Минске, обнаруженные самоотверженность и волю к победе, подъем международного авторитета Украины.

II Европейские игры

Терлюга – победительница самых престижных соревнований по каратэ в Париже (2019) На пути к полуфиналу Анжелика Терлюга победила представительниц Эстонии (3-0), США (5-3) и Японии (6-0). Еще одну японку Фумико Ишихай одесситка прошла по дополнительным показателям (0-0). В финале Анжелика выиграла у полячки Дороти Банашчик со счетом 4-0. Финальный поединок украинки Достижения Анжелики Терлюги Чемпионка Европы в личном (2018) и командном кумитэ (2017, 2019).

Серебряный призер чемпионата Европы 2016 (личное кумитэ). Бронзовый призер чемпионата Европы 2014 (командное кумитэ), 2017 (личное кумитэ).

Серебряный призер Европейских игр 2019.

Десятикратная победительница турниров серии Каратэ 1 Премьер-лига: Кобург (2015), Роттердам (2017), Лейпциг (2017), Берлин (2018), Париж (2019), Рабат (2019), Шанхай (2019), Токио (2019 ), Москва (2019), Дубай (2020).

Пять раз становилась победительницей турниров серии Каратэ 1 Серия А: Зальцбург (2017), Окинава (2017), Сантьяго (2018, 2020), Шанхай (2018).

Двукратная обладательница титула Grand Winner KARATE1 2017, 2019.

Трижды поднималась на вторую ступеньку пьедестала турниров серии Каратэ 1 Премьер-лига: Париж (2016), Дубай (2019), Париж (2020).

Шесть раз становилась бронзовым призером турниров серии Каратэ 1 Премьер-лига: Зальцбург (2011, 2019), Шарм-эль-Шейх (2016), Роттердам (2016 2018), Париж (2018).

Серебряный призер турниров серии Каратэ 1 Серия А Сантьяго (2019).

В 2019 году в Зальцбурге стала бронзовым призером турниров серии Каратэ 1 Серия А.

Чемпионка Европы среди студентов 2011 года (командное кумитэ).

Бронзовый призер чемпионата Европы среди студентов 2011 года (личное кумитэ).

Неоднократная чемпионка Украины в личном кумитэ. Лучшие моменты с соревнований Анжелики Терлюги

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