Лучшие легкоатлеты января в Украине: Магучих и Исаченков среди лидеров

По итогам голосования федерации легкой атлетики Украины лучшими спортсменами в январе была признана Ярослава Магучих и Ярослав Исаченков.

Как сообщает ФЛАУ, в голосовании приняли участие болельщики, экспертный совет ФЛАУ и представители СМИ.

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Добавим, Ярослав Исаченков выиграл соревнования по прыжкам в длину на международных соревнованиях в Негвиздах (7,96 м) и занял второе место в Яблонце (7,52 м).

Украинская прыгунья в высоту Ярослава Магучих лидирует в зачете мирового тура. Украинка победила на двух турнирах серии, до этого с новым мировым рекордом U-20 в помещении выиграв турнир в Карлсруэ (2,02 м) и во Львове с высотой 2,01 метра. Также Магучих выиграла соревнования в Котбусе, покорив высоту в 1,98 метра.

Ярослава Магучих установила мировой рекорд U-20 в помещении смотрите видео: