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Лучшие нокауты Теофимо Лопеса: видео

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Найкращі нокаути Теофімо Лопеса: відео / Top Rank

Теофимо Лопес, который должен стать следующим соперником Василия Ломаченко, обладает нокаутирующим ударом. Американский боксер выиграл все 15 поединков на профессиональном ринге. В 12 боях Теофимо отправлял соперников в нокаут.

С 15 поединков только два продолжались более, чем шесть раундов. Самая любимая трехминутка Лопеса вторая. Он шесть раз отправлял своих соперников в нокаут именно во втором раунде.

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Теофимо Лопес – Ричард Комми видео нокаута

Теофимо Лопес – Эдис Татли видео нокаута

Теофимо Лопес – Диего Магдалено видео нокаута

Теофимо Лопес – Масон Менард видео нокаута

Теофимо Лопес – Витор Джонс видео нокаута

Теофимо Лопес – Рональд Ривас видео нокаута

Бой Ломаченко – Лопес должен был состояться 30 мая. Однако из-за пандемии COVID-19 бой не состоится вовремя. Пока новую дату поединка не называют.

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Автор: Михаил Гема
Теги: Василий Ломаченко Новости Спорта Спорт Бокс
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