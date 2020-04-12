Лучшие нокауты Теофимо Лопеса: видео
Теофимо Лопес, который должен стать следующим соперником Василия Ломаченко, обладает нокаутирующим ударом. Американский боксер выиграл все 15 поединков на профессиональном ринге. В 12 боях Теофимо отправлял соперников в нокаут.
С 15 поединков только два продолжались более, чем шесть раундов. Самая любимая трехминутка Лопеса вторая. Он шесть раз отправлял своих соперников в нокаут именно во втором раунде.
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Теофимо Лопес – Ричард Комми видео нокаута
Теофимо Лопес – Эдис Татли видео нокаута
Теофимо Лопес – Диего Магдалено видео нокаута
Теофимо Лопес – Масон Менард видео нокаута
Теофимо Лопес – Витор Джонс видео нокаута
Теофимо Лопес – Рональд Ривас видео нокаута
Бой Ломаченко – Лопес должен был состояться 30 мая. Однако из-за пандемии COVID-19 бой не состоится вовремя. Пока новую дату поединка не называют.
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