Арендованный у бельгийского "Антверпена" полузащитник "Карпат" Егор Назарина покинул львовский клуб. Истек срок его арендного соглашения.

Таким образом, Назарина не поможет "Карпатам" в борьбе за сохранение прописки в УПЛ. Форвард уже попрощался с клубом на официальном сайте "Карпат".

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"Хочу поблагодарить львовский клуб: игроков, тренеров, персонал и всех тех, кого встречал за все время пребывания в "Карпатах". Отдельно хочу выразить благодарность и уважение болельщикам, которые поддерживали нас в трудные минуты. В конце концов, положительных моментов также хватало, хотя не так много, как хотелось бы нам всем. Я поблагодарил ребят за тот год, который мы провели вместе. Пожелал им выполнить поставленную задачу. Обязательно буду следить за "Карпатами" и болеть на расстоянии", – сказал Назарина.

22-летний хавбек в составе "львов" провел 15 матчей в УПЛ, в которых забил 5 голов и отдал 1 ассист. Он является лучшим бомбардиром "Карпат" в сезоне 2019/20.

Кто такой Егор Назарина?

Занимался в школе киевского "Динамо". После того, как Егор не попал в заявку на финальный турнир в чемпионате Украины, решил приехать в Днепр и выступать за местный "Днепр".

За первую команду дебютировал 20 мая 2017 года в матче против "Стали" (1:0). Это единственный поединок для игрока того сезона, но с сезона 2017/18.

В декабре 2017 года подписал контракт с бельгийским клубом "Антверпен", который рассчитан на 3,5 года.