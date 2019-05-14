Лучший бомбардир Нидерландов завершил футбольную карьеру

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35-летний Робин ван Перси провел свой последний поединок на официальном уровне и объявил о завершении карьеры футболиста. Свой последний сезон игрок провел в Фейеноорде, где и начинал профессиональную деятельность.

Забить в прощальном матче форварду, правда, не удалось.

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Однако в конце второго тайма в этом матче футболисты обеих команд устроили для Робина ван Перси коридор уважения.

В целом в этом сезоне он продемонстрировал хорошую результативность, записав на свой счет 16 голов. Завершил карьеру экс-форвард "Арсенала" и "Манчестер Юнайтед" в статусе лучшего бомбардира в истории сборной Нидерландов – 50 забитых мячей в 102 матчах. 

Кроме того, Перси за свою карьеру футболиста завоевал 7 трофеев, включая Кубок УЕФА и победу в чемпионате Англии. Также он получил с командой серебро на ЧМ-2010 и бронзу на чемпионате мира-2014.

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Теги: Манчестер Юнайтед Арсенал Нидерланды Новости Спорта Спорт Футбол
Источник: 24 канал
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