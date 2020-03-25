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Лучший бомбардир УПЛ проводит жесткие тренировки в домашних условиях: фото

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УАФ приостановила все футбольные турниры в Украине. Большинство игроков пошли на карантин. Ответственно к данному процессу подошел лучший бомбардир УПЛ Жуниор Мораес.

Форвард "Шахтера" и сборной Украины показал свои тренировки дома во время карантина.

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Жуниор Мораес во время карантина / Фото: Instagram

Что известно о паузе в украинском футболе

  • Украинская ассоциация футбола решила приостановить все футбольные соревнования в стране в связи с пандемией коронавируса COVID-19. Сроки возврата украинского футбола пока неизвестны.
  • Все украинские команды ушли на карантин на неопределенный срок. На вынужденную паузу лидером УПЛ пошел "Шахтер", чей отрыв от "Зари" и "Динамо" составляет 13 очков. На последнем месте в лиге – "Карпаты".
  • В Украине осталось сыграть 9 туров чемпионата, а также матчи плей-офф за еврокубки и места в УПЛ между командами элитного дивизиона и Первой лиги. С сезона 2020/21 в УПЛ должны выступать 14 клубов.
  • Также еще предстоят матчи полуфинала Кубка Украины, а также сам финал.

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Автор: Юрий Семенюк
Теги: УПЛ Шахтер Новости Спорта Коронавирус в Украине Спорт Футбол
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