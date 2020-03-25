Лучший бомбардир УПЛ проводит жесткие тренировки в домашних условиях: фото
УАФ приостановила все футбольные турниры в Украине. Большинство игроков пошли на карантин. Ответственно к данному процессу подошел лучший бомбардир УПЛ Жуниор Мораес.
Форвард "Шахтера" и сборной Украины показал свои тренировки дома во время карантина.
Смотрите также Чемпионат Украины могут завершить по сценарию выгодному для "Динамо" или "Зари"
Жуниор Мораес во время карантина / Фото: Instagram
Что известно о паузе в украинском футболе
- Украинская ассоциация футбола решила приостановить все футбольные соревнования в стране в связи с пандемией коронавируса COVID-19. Сроки возврата украинского футбола пока неизвестны.
- Все украинские команды ушли на карантин на неопределенный срок. На вынужденную паузу лидером УПЛ пошел "Шахтер", чей отрыв от "Зари" и "Динамо" составляет 13 очков. На последнем месте в лиге – "Карпаты".
- В Украине осталось сыграть 9 туров чемпионата, а также матчи плей-офф за еврокубки и места в УПЛ между командами элитного дивизиона и Первой лиги. С сезона 2020/21 в УПЛ должны выступать 14 клубов.
- Также еще предстоят матчи полуфинала Кубка Украины, а также сам финал.
Следите за последними новостями спорта в нашем Twitter и Telegram.
Комментарииpowered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Выбор редакции
Предложения партнеров
Комментарии