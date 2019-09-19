Лучший гол 1-го тура Лиги чемпионов: Опрос

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Лучший гол 1-го тура Лиги чемпионов: Опрос
Лучший гол 1-го тура Лиги чемпионов: Опрос / twitter.com/juventusfc

17-18 сентября отгремел первый тур группового этапа Лиги чемпионов сезона 2019/2020. Всего команды забили аж 45 голов, а редакция Спорт24 предлагает выбрать лучший.

Очень красивый гол забил Лукас Моура за "Тоттенхэм" в матче против "Олимпиакоса". Футболист "шпор" выполнил прекрасный удар из-за пределов штрафной.

Видео гола Моуры

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Огорчил свой бывший клуб аргентинец Анхель Ди Мария. Нападающий ПСЖ прекрасным ударом не оставил шансов Куртуа, а парижане отпраздновали уверенную победу.

Видео гола Ди Марии

Невероятным выстрелом завершил атаку "Ювентуса" Куадрадо. Казалось, что защитники "Атлетико" помешают колумбийцу довести атаку до гола, но Хуан выстрелил неожиданно и мощно.

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Видео гола Куадрадо

Эффектным мячом Барелла спас "Интер" от поражения в игре со "Славией". В конце игры Барелла нашел щель между футболистами и попал точно в угол.

Видео гола Барелли

Яркий мяч удался Илкаю Гюндогану в игре против донецкого "Шахтера". Немецкий футболист удачно завершил прекрасную комбинацию "горожан".

Видео гола Гюндогана

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Теги: Новости Спорта Спорт Футбол Тоттенхем ПСЖ Манчестер Сити Ювентус Лига чемпионов
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