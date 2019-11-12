Лучший гол 2019 года в украинском футболе: названы 11 претендентов (видео)

2 декабря состоится церемония "Футбольные звезды Украины", на которой будет определен лучший гол 2019 года.

УАФ определила 11 претендентов среди голов от УПЛ, ПФЛ, мужских и женских сборных. Победитель будет определен смс-голосованием.

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В число номинантов на лучший гол года вошли: Руслан Малиновский (сборная Украины), Владислав Клименко ("Ингулец"), Сергей Сидорчук ("Динамо"), Денис Кожанов ("Волынь"), Йоэль Абу-Ханна ("Заря"), Надежда Иванченко (женская сборная U-17), Виктор Цыганков (сборная Украины), Иван Вешенки ("Кристалл"), Тарас Степаненко ("Шахтер"), Георгий Цитаишвили (сборная Украины U-20) и Андрей Ярмоленко (сборная Украины).

Лучший гол 2019 года в украинском футболе: 11 претендентов

По итогам голосования болельщиков на странице Украинской ассоциации футбола в Facebook (до 25 ноября включительно) назовут финальную тройку, а победителя определят по результатам смс-голосования прямо в ходе гала-вечера на НСК "Олимпийский".