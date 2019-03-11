Лучший гол 21-го тура УПЛ: опрос читателей Спорт24

В двадцать первом туре УПЛ из двенадцати команд забивали только четыре. Три матча закончились без забитых голов. Несмотря на это, зрители увидели 11 голов.

Пять из этих голов влетело в ворота "Карпат". Еще четыре гола пропустил киевский "Арсенал". И только в матче "Александрия" – "Олимпик" забивали обе команды.

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Зато в трех матчах субботы, 9 марта ("Мариуполь" – "Черноморец", "Ворскла" – "Десна" и "Львов" – "Заря") голов забито не было.

Предлагаем выбрать лучший гол 21-го тура УПЛ. В голосование не включен гол Виктора Цыганкова с пенальти.

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