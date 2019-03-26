Лучший игрок матча Люксембург – Украина: опрос читателей Спорт24

Сборная Украины получила тяжелую победу над Люксембургом в матче квалификации Евро-2020. Победный гол был забит уже в компенсированное арбитром время. И это был автогол игрока сборной Люксембурга Желсона Родригеса.

Читайте также: Сборная Украины благодаря автоголу вырвала победу в Люксембурга

За украинцев в этом матче забил Виктор Цыганков. Результативный пас ему отдал Александр Зинченко.

Что касается победного гола, то игрок сборной Люксембурга его забил после навеса со штрафного в исполнении Руслана Малиновского.

Смотрите больше: видеообзор матча Люксембург – Украина

В целом украинцы на эту игру вышли в таком составе: Андрей Пятов, Богдан Бутко, Никита Бурда, Николай Матвиенко, Виталий Миколенко, Руслан Малиновский, Роман Безус, Евгений Коноплянка, Виктор Цыганков, Александр Зинченко и Жуниор Мораес. На замену также выходили Роман Яремчук, Александр Караваев и Виталий Буяльский.

Предлагаем вам выбрать, кто из украинских футболистов стал лучшим в матче против Люксембурга.