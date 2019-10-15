Лучший игрок матча Украина – Португалия? Опрос

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Сборная Украины
Сборная Украины / ffu.ua

Сборная Украина в историческом поединке победила Португалию и вышла на чемпионат Европы. Это третий чемпионат Европы для украинцев.

Сборная Украины победила Португалию со счетом 2:1. По голу за сборную Украины провели Роман Яремчук из "Гента" и Андрей Ярмоленко из "Вест Хэма".

Как это было: Украина – Португалия видеообзор матча

Результативные передачи на счету защитников Сергея Кривцова из "Шахтера" и Виталия Миколенко из "Динамо".

По данным Whoscored.com лучшим игроком в составе сборной Украины стал Андрей Пятов из "Шахтера". Вратарь украинцев получил оценку 8,5.

За тур до завершения квалификации "сине-желтые" набрали 19 очков. Ни одна из команд группы B не сможет опередить Украину. Это впервые Украина вышла на чемпионат Европы, выиграв группу.

 

 

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Украина в тяжелом матче победила Португалию: видеообзор матча
14 октября
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Автор: Михаил Гема
Теги: Украина – Португалия Евро-2020 Сборная Украины по футболу Спорт Футбол Новости Спорта
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