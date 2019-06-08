Лучший игрок сборной Украины в матче против Сербии: опрос
Сборная Украины одержала феерическую победу над Сербией в матче квалификации чемпионата Европы 2020. Украинцы забили пять голов в ворота соперников.
В этом матче дублями отличились Виктор Цыганков и Евгений Коноплянка. Еще один гол на счету Романа Яремчука.
Как это было: Сборная Украины разгромила Сербию в матче квалификации Евро-2020
В то же время по два результативных паса себе в актив могут записать Александр Караваев и Руслан Малиновский. Хотя вся сборная Украины может занести себе этот матч в актив.
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Опросы за лучшего игрока сборной Украины
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Как это было
Источник: 24 канал
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