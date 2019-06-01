"Лучший мужчина в мире": Марина Бех-Ромачук показала невероятное свадебное фото
Украинская легкоатлетка по прыжкам в длину Марина Бех-Романчук на своей странице в Инстаграм опубликовала свадебное фото со своим мужем Михаилом Романчуком.
Спортсменка вышла замуж еще в 2018 году.
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Муж Марины – Михаил Романчук – тоже спортсмен. Он украинский пловец, чемпион Европы в 2018 году, серебряный призер чемпионата мира в 2017 году. До этого – медалист юношеских олимпийских игр и чемпионатов мира и Европы по плаванию. Марину и Михаила можно смело назвать звездной парой украинских спортсменов.
Марина активно делится фото и видео со своими подписчиками. На этот раз прыгунья в длину решила показать еще одно фото со своей свадьбы.
Лучший мужчина в мире,
– написала под фотографией Марина Бех-Романчук.
Предыдущее фото со свадьбы спортсменка публиковала еще в сентябре 2018 года.
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