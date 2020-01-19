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Лучший нападающий сборной Украины из-за травмы пропустит 2-3 месяца

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Роман Яремчук / УАФ

Форвард сборной Украины Роман Яремчук получил травму ахиллова сухожилия. Из-за повреждения футболист бельгийского "Гента" пропустит 2-3 месяца.

Бельгийский ресурс HLN сообщает, что 19 января 24-летнему украинцу проведут операцию.

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Провести хирургическое вмешательство заставило частое напоминание травмы о себе.

Главный тренер бельгийского клуба Йесс Торуп надеется, что игрок восстановится к матчам плей-офф внутреннего чемпионата, который начнется после 30-го тура.

Он еще не тренируется на футбольном поле, но усердно работает над своим возвращением. Мы сознательно дали ему немного отдохнуть после зимнего перерыва, потому что он испытывает проблемы с ахилловым сухожилием. В 2019 он провел 40 матчей, это очень большая нагрузка,
– цитирует Торупа сайт "Гента".

"Мы внимательно следим за ним, и анализы успокаивают нас. В ближайшие дни мы посмотрим, сможет ли он возобновить тренировки. Он хочет максимально помочь команде, но он также должен думать о себе. Не нужно переусердствовать сейчас, потому что он нам понадобится в плей-офф чемпионата Бельгии, и, конечно, он хочет поехать на чемпионат Европы-2020 со сборной Украины", – резюмировал Торуп.

  • Из-за травмы Яремчук уже пропустил матч 22-го тура чемпионата Бельгии против "Мускрона". "Гент" победил со счетом 3:1.
  • В этом сезоне Роман забил за "Гент" 17 голов и сделал 2 результативные передачи в 30 матчах.
  • В квалификации Евро-2020 Яремчук забил 4 гола и стал лучшим нападающим сборной Украины.
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Автор: Юрий Семенюк
Теги: Новости Спорта Спорт Роман Яремчук Сборная Украины по футболу Футбол
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