Лучший нападающий сборной Украины рассказал о восстановлении после сложной травмы

Нападающий сборной Украины Роман Яремчук рассказал, как проходит его восстановление после операции. В январе Роман, выступающий в бельгийском "Генте", перенес операцию на ахилловом сухожилии.

Из-за операции Яремчук пропустит 2-3 месяца. Таким образом, футболист вернется на поле примерно в апреле.

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Роман в интервью "Команда 1" рассказал, что проходит курс реабилитации в Сербии.

Восстановление идет очень хорошо. Думаю, что к концу месяца начну бегать и постепенно приступать к тренировкам. Много работаю над тем, чтобы быстрее вернуться на поле и набрать свою оптимальную форму. Хочется продолжать забивать голы,

– отметил Роман.

Яремчук также сказал, что получает звонки от партнеров по сборной Украины, которые всячески его поддерживают. Также Роман получает поддержку в клубе.

"Конечно, такое внимание приятно и почетно. Я понимаю, какая ответственность на мне лежит и постараюсь никого не подвести. Буду работать с удвоенной энергией, чтобы вернуться еще сильнее", – резюмировал Роман.

Яремчук – основной нападающий сборной Украины. В квалификации Евро-2020 Яремчук забил 4 гола и стал лучшим бомбардиром сборной Украины.

Резервным форвардом "сине-желтых" является Жуниор Мораес и Артем Беседин. Последний из-за проваленного допинг-теста отстранен на неопределенный срок.

Статистика Яремчука в "Генте": 30 матчей, 17 голов, 2 асиста.