Лучший нападающий в истории Лиги Европы изменит вид спорта

Колумбийский футболист "Монако" Радамель Фалькао рассказал, чем планирует заниматься после завершения футбольной карьеры. 33-летний игрок заявил, что переквалифицируется в бейсболиста и планирует выступать в Высшей лиге в США.

Фалькао хочет быть, как легендарный американский баскетболист Майкл Джордан, который в свое время также занимался бейсболом.

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"Думаю, что начну карьеру профессионального бейсболиста. Хочу пойти по пути Майкла Джордана, пусть он и не смог сыграть в Высшей лиге. Мне хотелось бы стать первым, кто переключиться с одного вида спорта на другой и останется на высоком уровне. Это настоящий вызов. А бейсбол – идеальный вид спорта с точки зрения координации движений", – цитирует Фалькао The Sun.

Отметим, что в Европе Фалькао выступал за "Порту", "Атлетико", "Манчестер Юнайтед", "Челси" и "Монако". Радамель Фалькао дважды выиграл Лигу Европы и возглавляет список лучших снайперов турнира.

В сезоне 2010/2011 Фалькао в составе "Порту" забил в Лиге Европы 17 голов, что стало рекордом турнира.

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