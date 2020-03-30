24 Канал Техно Lifestyle Здоровье Вкусно Дизайн Афиша Auto Инвестиции Учеба Likar Семья Покер
more

Лучший сценарий: украинская чемпионка мира обрадовалась, что Олимпиаду перенесли на 2021 год

- Читати новину українською
Алла Черкасова / facebook.com/alla.cherkasova55

Чемпионка мира по вольной борьбе Алла Черкасова прокомментировала перенос Олимпиады-2020 из-за коронавируса.

В Токио Черкасова должна была поехать в статусе действующей чемпионки мира по вольной борьбе в категории до 68 килограмм, но из-за пандемии коронавируса Олимпийские игры в Японии были перенесены на 2021 год.

Читайте также Перенос Олимпийских игр: как теперь будет называться Олимпиада и когда она состоится

Конечно, эта новость шокировала всех нас. Отсрочка повредит подготовке спортсменов. Я думаю, хуже всего то, что нет четких дат и сроков проведения Олимпиады. Для некоторых молодых спортсменов эта новость хорошая, так как за это время они будут в гораздо лучшей форме, особенно те, кто быстро набирает обороты. А я лично буду на год старше, но несмотря на это, я считаю это одним из лучших сценариев. Потому что на данный момент различные микротравмы не давали мне тренироваться на все 100%,
– приводит слова Черкасовой Ассоциация спортивной борьбы Украины.

  • Алла Черкасова на недавнем чемпионате Европы в Риме завоевала бронзу.
  • Годом ранее в Бухаресте 30-летняя спортсменка получила свое первое в карьере континентальное золото.
  • Олимпийские игры в Токио перенесли. Точная дата неизвестна, но игры должны состояться не позднее лета 2021 года.
  • При этом Олимпийские и Паралимпийские игры сохранят название Токио-2020.
  • Так же будет храниться в Японии все это время и олимпийский огонь, который уже прибыл в страну.

Следите за последними новостями спорта в нашем Twitter и Telegram

Автор: Юрий Семенюк
Теги: Новости Спорта Спорт Олимпиада-2020 Вольная борьба
Комментарии

Читайте также

сегодня , 11:19 Рейс из Вьетнама: на самоизоляцию пошли все, у кого-то сдали нервы из-за слухов об обсервации
Новини України 23818
сегодня , 10:20 Капитан "Астон Виллы" Грилиш разбил свой Range Rover, перед тем призывая всех оставаться дома
Футбол 430
сегодня , 09:15 Не исключаю свое возвращение в "Динамо": Ярмоленко о будущей судьбе карьеры
Футбол 369
сегодня , 06:10 Новости о коронавирусе 29 марта: 475 случаев в Украине, умер экс-заместитель Киевской ОГА
Новини України 54970
сегодня , 10:19 С днем рождения: красивые поздравления в прозе и стихах
Традиції 621466
сегодня , 10:58 Легкоатлетка Марина Бех-Романчук поделилась с болельщиками откровенными фото
Інші види спорту 1125
сегодня , 12:37 Хабиб не может вылететь на бой с Фергюсоном
Інші види спорту 235
сегодня , 14:05 Внеочередное заседание Рады: онлайн-трансляция
Новини України 23590
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Предложения партнеров
Комментарии
Публикации
сегодня 13:37 Легенды на виртуальном ринге: Майк Тайсон дважды отправил Мухаммеда Али в нокдаун – видео
Софія Кулай
сегодня 11:58 Умер звездный футболист "Атлетико" Хосе Луис Капон, врачи подозревают, что из-за коронавируса
Софія Кулай
29 марта 12:41 Усик – Чисора: бой официально переносят
Михайло Гема
28 марта 18:30 Невероятная история украинской спортсменки, в честь которой создали уникальную куклу Барби
Марченко Олена
28 марта 16:30 Какие спортсмены заболели и выздоровели от коронавируса – список
Михайло Гема

Новости
Больше новостей
Залиште відгук