Лучший сценарий: украинская чемпионка мира обрадовалась, что Олимпиаду перенесли на 2021 год
Чемпионка мира по вольной борьбе Алла Черкасова прокомментировала перенос Олимпиады-2020 из-за коронавируса.
В Токио Черкасова должна была поехать в статусе действующей чемпионки мира по вольной борьбе в категории до 68 килограмм, но из-за пандемии коронавируса Олимпийские игры в Японии были перенесены на 2021 год.
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Конечно, эта новость шокировала всех нас. Отсрочка повредит подготовке спортсменов. Я думаю, хуже всего то, что нет четких дат и сроков проведения Олимпиады. Для некоторых молодых спортсменов эта новость хорошая, так как за это время они будут в гораздо лучшей форме, особенно те, кто быстро набирает обороты. А я лично буду на год старше, но несмотря на это, я считаю это одним из лучших сценариев. Потому что на данный момент различные микротравмы не давали мне тренироваться на все 100%,
– приводит слова Черкасовой Ассоциация спортивной борьбы Украины.
- Алла Черкасова на недавнем чемпионате Европы в Риме завоевала бронзу.
- Годом ранее в Бухаресте 30-летняя спортсменка получила свое первое в карьере континентальное золото.
- Олимпийские игры в Токио перенесли. Точная дата неизвестна, но игры должны состояться не позднее лета 2021 года.
- При этом Олимпийские и Паралимпийские игры сохранят название Токио-2020.
- Так же будет храниться в Японии все это время и олимпийский огонь, который уже прибыл в страну.
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