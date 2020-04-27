Лучший теннисист Украины может завершить карьеру из-за коронавируса

Первая ракетка Украины Сергей Стаховский заговорил о завершении профессиональной карьеры. Теннисист готов закончить со спортом, если карантин, вызванный пандемией COVID-19, затянется.

Об этом Стаховский заявил во время прямого эфира в своем официальном инстаграме.

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"Очень актуальный вопрос. Посмотрим. Пока я держусь, пока держу себя в форме. Бог увидит", – сказал Стаховский.

В начале апреля Сергей в интервью ютуб-каналу XSport также прокомментировал возможное завершение карьеры.

"На самом деле были разные мнения. Сейчас мы выиграли матч Кубка Дэвиса у Тайбэя. Кажется, в октябре мы будем играть против Израиля дома.

Я думаю, что если не будет радикального прорыва молодых игроков, я этот матч отыграю, а дальше – увидим", – сказал Стаховский.

Что известно о Стаховском? Первая ракетка Украины и лидер сборной Украины по теннису. 34-летний киевлянин занимает 167 место в рейтинге ATP. Победитель пяти турниров ATP Tour (4) и Challengers (1).

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