Лучший теннисист Украины резко ответил Усику на заявление о коронавирусе

Лучший украинский теннисист Сергей Стаховский поделился мнением о пандемии коронавируса. Стаховский прокомментировал действия правительств разных стран и слова украинского боксера Александра Усика. Последний, кроме того, что призывает не паниковать, также посоветовал ходить в храм.

По мнению Стаховского, закрывать границы нужно было раньше. По его словам, нужно контролировать пересечение границы, а не просто закрывать.

"То, что сейчас закрываются страны и на границе, – сюр. Это надо было делать раньше и лучше контролировать пересечение границы, а не просто закрывать", – сказал Стаховский в интервью Tribuna.com.

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Все понимают, что мы делаем это из-за Италии. Она равнодушно отнеслась к этой ситуации, а сейчас уже поздно что-то делать. Все закрываются, чтобы каким-то образом замедлить ситуацию. Ведь это не закончит миграцию вируса, а лишь замедлит ее. Это даст время, чтобы найти или вывести вакцину или противодействие этому вирусу,

– убежден теннисист.

Комментируя заявления Усика, Стаховский назвал себя спортсменом, а не врачом. Поэтому он не может сказать, пандемия это, или нет, и какая от нее угроза. "В подобных ситуациях важно мнение именно специалистов в этом деле", – считает Сергей.

Они всю жизнь исследуют те же вирусы не для того, чтобы мы потом говорили: "Ваш грипп – это все разговоры. Ничего не будет". Эти люди досконально владеют информацией, имеют все графики, историю всех пандемий. Но мы будем говорить, что это фигня, потому Усик сказал, что это просто грипп?,

– заявил Стаховский.

Сергей призвал быть разумными. "Если ВОЗ говорит, что это пандемия, которая будет иметь реальные последствия и риски, то надо включать голову и слушать, что говорят умные люди. Иначе – какой смысл? Тогда судьи нам тоже не нужны, не надо законов. Зачем? Можем сами все решать", – резюмировал Стаховский.

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Кто такой Стаховский?

Лучший украинский теннисист, лидер сборной Украины. По состоянию на 20 марта 34-летний киевлянин занимает 167 место в рейтинге ATP. Победитель пяти турниров ATP Tour (4) и Challengers (1).

Что Усик говорил о коронавирусе?

Украинский боксер призвал всех ходить в храмы. Хотя власти просят воздержаться от мест массового скопления людей, в том числе и церквей.

Кроме того, боксер посоветовал пить воду из-под крана, ведь там есть хлорка, которая "убивает" вирус. Это спортсмен, скорее всего, сказал в шутку.

Усик призывает людей не паниковать. Хотя боксера изолировали от тренировочного лагеря именно из-за коронавируса.

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