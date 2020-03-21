Лучший время – два месяца после Майдана, когда вся эта сволочь исчезла из Украины, – Стаховский

Лучший украинский теннисист современности Сергей Стаховский поделился мнением о политической ситуации в стране.

Об этом он рассказал в интервью Tribuna.com.

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– Вы почти все время находитесь за границей. Почему так сильно вникали и переживали за происходящее в Украине?

– Родители так воспитали. Я гражданин Украины. Для меня очень важно, чтобы в этой стране было все нормально, она развивалась, чтобы мог рассказывать своим детям, что здесь все круто. На самом деле нет ответа, почему так. Это мое внутреннее состояние. Оно и сегодня такое, ничего не изменилось. Здесь похоронены мои дедушки, бабушки, я родился в Киеве. Знаю, какая у нас богатая, большая и прекрасная страна и в какой она сейчас ситуации.

– Самая эмоционально критическая точка, к которой вы пришли в 2014-м.

– Илловайск – самый тяжелый период. Уже шла освободительная волна, до границы оставалось не так много, а закончилось так.

Очень много вопросов к и.о. президента и политикам, которые не ввели военное положение еще во время событий аннексии Крыма. После Илловайска – тоже. Понятно, что у Россия мощный военный резерв и была непонятной поддержка от Европы и Америки. Но просто сидеть и рассказывать, что у нас АТО, а не война – не совсем правильно.

Все это время мне стыдно. Повезло, что я в олимпийском резерве. Меня могли взять в армию разве в одну из последних очередей. Но молодые ребята, которые не видели жизни, погибали и погибают там. Мне не лучше от этого. Хорошо, что сейчас в Украине есть армия, способная защитить украинскую землю и народ.

– Были ли радикальные мысли?

– Они есть и сейчас. Но озвучивать их не буду. Для меня лучшее время – два месяца после Майдана. Когда вся эта сволочь исчезла с территории Украины, включая большинство "Партии регионов". Не было никого. Их бросали в урны, били. Это плохо, да. Но заслужили ли это те люди? Бесспорно. Они считали весь народ баранами и дебилами, у них было право на все. Но политический процесс дал сбой, включил бюрократическую систему. Стало понятно, что им ничего не угрожает. Они смогли вернуться. После Революции Достоинства мы достойно не изменили судебную систему. Они не получили никаких наказаний и тюрем, а сейчас объявляют речи с трибуны парламента. Это реально смешно.

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Кто такой Сергей Стаховский?Лучший украинский теннисист, лидер сборной Украины. По состоянию на 20 марта 34-летний киевлянин занимает 167 место в рейтинге ATP. Победитель пяти турниров ATP Tour (4) и Challengers (1).

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