Лугано – Динамо: анонс матча Лиги Европы

Киевское "Динамо" 3-го октября сыграет первый выездной поединок в рамках группового этапа Лиги Европы сезона 2019/2020. "Бело-синие" померяются силами со швейцарским клубом "Лугано".

Лугано – Динамо. Главное

Что: матч группового этапа Лиги Европы

Где: Санкт-Галлен "Кибунпарк"

Когда: четверг, 3 октября, 22:00

Трансляция: канал "Футбол 1", Oll.tv, текстовая трансляция на сайте Спорт24

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Чем важен и интересен этот матч

"Динамо" шаг за шагом выходит из кризиса, в который команда попала в начале сезона. "Бело-синие" выиграли четыре матча подряд и вернули уверенность в собственных силах. Столичным футболистам необходимо побеждать скромный "Лугано", чтобы не поколебать уверенность в себе. Кроме того, победа "Динамо" важна для Украины в контексте таблицы коэффициентов УЕФА.

"Лугано" чрезвычайно скромная команда по европейским меркам. В группе B швейцарцы являются аутсайдерами и борются скорее за свой престиж. Чтобы не терять шансы сыграть в плей-офф Лиги Европы, хозяевам поля следует останавливать "Динамо", которое называют фаворитом группы.

А что говорит статистика?

"Динамо" играет в группе Лиги Европы в седьмой раз. Пять из шести предыдущих кампаний были успешными для "бело-синих", в том числе в прошлом сезоне, когда три победы и две ничьи обеспечили им путевку в плей-офф за тур до конца. В 1/16 финала киевляне прошли "Олимпиакос", но затем сложили оружие перед "Челси".

В трех выездных матчах группового этапа ЛЕ-2018/19 киевляне набрали семь очков из девяти возможных. Поражение на "Стэмфорд Бридж" прервало их шестиматчевую беспроигрышную серию в гостевых поединках Лиги Европы (В2 Н4). В рамках групповых этапов Лиги Европы киевляне провели 18 встреч за пределами Украины и половину выиграли (В9 Н4 П5).

"Лугано" в прошлом чемпионате Швейцарии занял третье место, отстав от чемпиона "Янг Бойз" на 45 очков. "Лугано" пробился в основную сетку Лиги Европы второй раз за три сезона.

В сезоне 2016/17 "Лугано" тоже занял третье место в первенстве страны и дебютировал на групповом этапе Лиги Европы в кампании 2017/18. До этого команда не играла в еврокубках с сезона 2002/03. В дебютном для себя розыгрыше "Лугано" одержал три победы при трех поражениях в группе G и остался без плей-офф, заняв третье место.

Швейцарский клуб выиграл четыре из пяти последних домашних матчей в еврокубках. Исключением стал поединок со "Стяуа" (1:2) во втором туре ЛЕ-2017/18.

Что стоит знать о Лугано

"Лугано" ранее уже соревновался с представителем Украины в еврокубках. Во втором отборочном раунде Лиги чемпионов УЕФА-2001/02 швейцарцы уступили "Шахтеру" (0:3 в гостях, 2:1 дома).

В первом туре группового этапа Лиги Европы 19 сентября "Лугано" уступил в Копенгагене одноименному клубу 0:1. Наставник швейцарцев – Фабио Челестини. Он бывший полузащитник сборной Швейцарии, который провел за нее 35 матчей, включая два поединка в финальной стадии Евро-2004.

Уроженец Лозанны начал карьеру в одноименном клубе, после чего выступал во Франции ("Труа" и "Олимпик") и в Испании ("Леванте" и "Хетафе"). Тренерскую карьеру начал в "Лозанне" в сезоне 2015/16 и сразу вывел клуб в элиту, выиграв второй дивизион. Покинул команду в апреле 2018-го незадолго до ее вылета из элиты. Через полгода возглавил "Лугано" и завоевал с ним бронзу швейцарской суперлиги.

Как команды подходят к этому матчу

"Динамо" после провала на старте сезона сумел выиграть четыре матча подряд. 19-го сентября киевляне прервала безвыигрышную серию из шести матчей. В рамках Лиги Европы "динамовцы" победили "Мальме". В четырех победных матчах "бело-синие" забили 9 голов и оставили свои ворота сухими.

Неудачный старт сезона у "Лугано". Швейцарский клуб сыграл уже 9 туров в рамках национального чемпионата, одержав только одну победу. Сейчас команда находится на предпоследнем месте в турнирной таблице. В целом швейцарцы не побеждают уже семь матчей подряд.