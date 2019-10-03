Лугано – Динамо: где смотреть онлайн матч Лиги Европы

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Лугано – Динамо: где смотреть онлайн матч 3 октября 2019 – Лига Европы

Киевское "Динамо" второй матч группового этапа Лиги Европы проведет в Швейцарии. Там команда сыграет против "Лугано". Посмотреть матч можно будет в Украине как по телевидению, так и онлайн.

Матч Лиги Европы "Лугано" – "Динамо" покажет телеканал "Футбол 1". Трансляция со стадиона в Швейцарии начнется в 21:50. Стартовый свисток матча прозвучит в 22:00. Перед матчем "Динамо" в Лиге Европы на этом же канале будет показан в прямом эфире матч "Александрия" – "Гент".

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Что касается онлайн-трансляции матча "Лугано" – "Динамо", то в Украине есть несколько легальных способов просмотра. Один из них – на сайте Oll.tv. Но стоит отметить, что доступ к трансляции платный и требует регистрации. Месячная подписка на каналы "Футбол 1" и "Футбол 2" (в том числе в HD-качестве) обойдется в 89 гривен. Также можно оформить подписку "Суперспорт" за 139 гривен в месяц, куда входят каналы "Футбол 1/2" и Setanta Sport.

Смотреть матч "Лугано" – "Динамо" можно и в разделе "Кинотеатр" (пакет "Футбол+") мобильного приложения TV+ от оператора lifecell. При этом трафик при просмотре видео бесплатный. Подключить пакет "Football 7" можно за 18 гривен на 7 дней.

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Также для владельцев кабельного телевидения от "Воли" есть возможность дополнительно подключить пакеты "Воля Футбол+", Mobile Football или Mobile Sport Hub. Стоят они от 29 гривен в месяц и дают возможность просмотра футбола на смартфоне или планшете, в том числе матчей Лиги чемпионов и Лиги Европы.

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Теги: Новости Спорта Спорт Футбол Динамо Лига Европы
Источник: 24 канал
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