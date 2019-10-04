"Динамо" не сумело обыграть "Лугано" в матче Лиги Европы: видео

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Лугано – Динамо: обзор и счет матча 3 октября 2019 – Лига Европы
Лугано – Динамо результат матча / ФК "Динамо"

Киевское "Динамо" в матче против "Лугано" в четверг, 3 октября, не сумело забить. Поэтому и выиграть матч. зато само было близко к поражению.

Лугано – Динамо 0:0

"Динамо" не слишком удачно провело матч против "Лугано". И это при том, что швейцарская команда играла на чужом стадионе почти без поддержки собственных болельщиков. Да и дела в чемпионате у "Лугано" идут не лучше всего. Последняя победа датируется еще 21 июля 2019 года в игре против "Цюриха", после этого еще была победа в кубке над "Конкордией" 16 августа. После этого семь матчей без побед, четыре из которых – это поражение. Поэтому логичное девятое место в чемпионате. На последнем, десятом – не такой чужой для "Динамо" "Тун".

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Киевляне слишком вяло сыграли в первом тайме. Соперники полностью их переиграли. Хотя владения мячом было больше у "Динамо", но опасные моменты возникали как раз у их ворот. В одной из атак пробил Герндт. В еще одной атаке после его удара Бущан отбил мяч, но тот взмыл в воздух, и головой пробивал Карлиньос. "Динамо" от пропущенного гола спасла перекладина. Еще раз рамка ворот придет "Динамо" на помощь уже в конце матча.

Еще один раз уже Бущан спас "Динамо" после удара Араторе. Нападающий метил в дальний угол, но голкипер в прыжке дотянулся до мяча.

"Динамо" же в первом тайме не показало фактически ничего. Единственный опасный момент, когда Сидорчук наносил удар. Мяч летел в угол ворот, но голкипер Бауманн сумел спасти свою команду.

Видео лучших моментов первого тайма матча Лугано – Динамо

Несколько активнее гости заиграли во втором тайме. Наиболее опасны были удары у Цыганкова. Особенно после навеса от Миколенко. Но удар головой – выше ворот.

К слову: Лига Европы: результаты матчей 3 октября

Часто пробивал Вербич, но прицел у словенского полузащитника не был настроен – всегда мимо. Родригеш вроде бы старался, но было много сумбура в его игре.

Поэтому команды сыграли вничью 0:0. "Динамо" пока осталось среди лидеров группы B.

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Автор: Игорь Садженица
Теги: Динамо Новости Спорта Спорт Футбол Лига Европы
Источник: 24 канал
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