Лугано – Динамо: прогноз букмекеров на матч Лиги Европы

"Динамо" удачно стартовало в Лиге Европы, победив "Мальме". Теперь киевляне сыграют в Швейцарии против "Лугано". Поединок состоится 3 октября и букмекеры оценили шансы команд одержать победу.

Лугано – Динамо: прогноз

"Динамо" шаг за шагом выходит из кризиса, в который команда попала еще летом. "Бело-синие" уже выиграли четыре матча подряд, не пропустив ни одного гола. Продолжить побеждать киевляне хотят и в Лиге Европы.

А вот в настоящем кризисе находится "Лугано". Швейцарцы в национальном чемпионате выиграли только один матч и находятся на предпоследнем месте. Безвыигрышная серия "Лугано" – семь поединков.

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Прогноз Фаворит Спорт

На бумаге очевидным фаворитом является киевское "Динамо", которое имеет значительно больший опыт выступлений на европейской арене. Победу подопечных Алексея Михайличенко букмекеры оценивают коэффициентом 1,95.

Специалисты "Фаворит Спорт" предлагают коэффициент 3,95 на то, что "Лугано" сумеет нанести поражение грозному сопернику. Если же поединок завершится ничьей – коэффициент 3,55.

Прогноз Pari Match

В последних четырех поединках украинский клуб сумел получить сухие победы. Коэффициент на то, что "Динамо" победит швейцарцев и не пропустит – 3,10. Коэффициент 4,10 на то, что гости победят и ТМ 2.5.

Победу "Лугано" в один мяч специалисты Pari Match оценивают коэффициентом 4,90. Если же швейцарцы победят "Динамо" в один мяч или сыграют вничью – 2,10.

Прогноз 1xbet

Букмекеры компании 1xbet предлагают болельщикам отгадать, какой футболист сможет забить гол в матче. Коэффициент на то, что забитым мячом отметится лидер "Динамо" Виктор Цыганков – 3.

В швейцарской команде букмекеры 1xbet выделяются Филиппа Холендера. Его гол в ворота вице-чемпиона Украины эксперты оценили коэффициентом 3,2.

Поединок второго тура группового этапа Лиги Европы "Лугано" – "Динамо" состоится в четверг, 3 октября. Начало матча в 22:00.